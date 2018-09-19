В честь 40-летнего юбилея ABS компания Bosch пригласила журналистов на свой завод под Самарой, где производят эти системы для российского рынка. Выяснилось, что собирают их вручную из импортных комплектующих, а значительная часть помещений завода пустует…

19 Сен Bosch импортирует в Россию всё, вплоть до хомутов. И вот почему

Строительство самарского предприятия Bosch началось в феврале 2014 года на пороге экономического кризиса в РФ, а запустилось летом 2015-го на фоне драматического обвала авторынка, побудившего иные крупные автобренды свернуть деятельность в нашей стране. Bosch, к счастью, остался и завод под Самарой не бросил, но планы по его развертыванию и локализации выпускаемой продукции пришлось серьезно скорректировать.

В сущности, никакой локализации пока нет: вся продукция собирается из импортных комплектующих – даже простенькие хомуты для рулевых реек доставляются из-за границы! В настоящее время завод производит три типа продукции: блоки ABS/ESP девятого поколения (основные потребители в России – АВТОВАЗ, УАЗ, Renault, Nissan, Citroen, Peugeot, Volkswagen) рулевые рейки для ГАЗелей и гидроусилители рулевого управления для КАМАЗов.

Блоки ABS/ESP – основная продукция завода: с момента его запуска по июль текущего года совокупно выпущено почти 2,7 млн этих изделий, причем половина из них отправилась на экспорт. Объемы производства реек и ГУРов куда меньше – 61 тысяча и 71 тысяча соответственно. Лишь к блокам ABS/ESP применим термин «производство» (происходит механическая обработка заготовок гидравлических блоков), а рулевые рейки и ГУРы завод только собирает, причем красят ГУРы на стороне (после покраски узлы возвращаются на завод и проходят повторный контроль качества).

Во время посещения завода фотографировать и снимать на видео производственный и сборочный процессы журналистам запретили, хотя что там скрывать – решительно не понятно… Возможно, руководство предприятия стесняется того факта, что почти все операции выполняются вручную, и не хочет его выпячивать. При этом ответственные люди долго уверяли нас, что в Китае и Германии заводы Bosch работают точно так же! Впоследствии, однако, уточнили, что речь о предприятиях со схожими объемами выпуска: мол, там, где продукции выпускается сравнительно немного, ручной труд – более гибкое и дешевое решение по сравнению с полной автоматизацией. По поводу качества просили не беспокоиться: завод под Самарой – одно из лидирующих бошевских предприятий по этому параметру, получившее несколько внутрикорпоративных наград. Маленький U-образный конвейер используется только при сборке блоков ABS/ESP, а рейки и ГУРы собираются на постах, между которыми изделия перемещаются вручную.

Руководит предприятием «Роберт Бош Самара» экспат Бэхле Людвиг. Помимо него из Германии выписан главный бухгалтер, а остальные сотрудники (всего 300 человек) – наши соотечественники. По словам господина Людвига, думать о переходе на отечественные комплектующие можно будет только после возвращении рынка на докризисный уровень, то есть при продажах на уровне 2,5 млн легковых и легких коммерческих автомобиле в год. Сейчас завод не ведет никаких переговоров с Минпромторгом по поводу Специальных инвестиционных контрактов, которые в теории могут сделать предприятие более прибыльным, – не те объемы!

1 / 2 На предприятии «Роберт Бош Самара» очень молодой коллектив: средний возраст сотрудников – 32,6 года. 2 / 2 При этом завод ощущает дефицит кадров… Зарплаты у рабочих невысокие: чуть больше 20 тысяч рублей в месяц. Но есть премии и всевозможные поощрения за хорошую работу и предложения по оптимизации.

Менеджерский состав завода вообще смотрит на СПИКи скептически – дескать, они выгодны автопроизводителям, но плохо применимы для поставщиков комплектующих. Кроме того, с учетом того, что половина выпущенной под Самарой продукции идет на экспорт, в том числе в страны Европы, потребуется международная сертификация всех импортозамещающих компонентов, вплоть до пресловутых хомутов, а обеспечить требуемое качество даже копеечных деталей российские изготовители зачастую не в состоянии…

1 / 3 Просторные цеха возводились в расчете на безудержный рост российского рынка. Большая часть помещений пока простаивает. 2 / 3 На складе тоже работы пока немного. 3 / 3 Даже в занятых цехах много свободных углов.

Смысл существования самарского завода Bosch – близость к российским автосборочным предприятиям. Локальная сборка позволяет оперативно реагировать на их запросы, то есть выпускать нужные изделия в нужное время. Понятно, что спрос плавающий – оттого в паузах между российскими заказами завод «штампует» блоки ABS/ESP для других рынков. В таком режиме предприятие может существовать вплоть до скончания века, но руководство все же надеется, что российский рынок чуть пораньше восстановится до тех объемов, что значились в бизнес-плане на момент проектирования завода, и пустующее помещения, наконец, заполнятся – новыми локализованными узлами, новыми сборочными линиями и новыми сотрудниками.