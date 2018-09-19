Bosch импортирует в Россию всё, вплоть до хомутов. И вот почему

Bosch импортирует в Россию всё, вплоть до хомутов. И вот почему

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В честь 40-летнего юбилея ABS компания Bosch пригласила журналистов на свой завод под Самарой, где производят эти системы для российского рынка. Выяснилось, что собирают их вручную из импортных комплектующих, а значительная часть помещений завода пустует…

Строительство самарского предприятия Bosch началось в феврале 2014 года на пороге экономического кризиса в РФ, а запустилось летом 2015-го на фоне драматического обвала авторынка, побудившего иные крупные автобренды свернуть деятельность в нашей стране. Bosch, к счастью, остался и завод под Самарой не бросил, но планы по его развертыванию и локализации выпускаемой продукции пришлось серьезно скорректировать.

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В сущности, никакой локализации пока нет: вся продукция собирается из импортных комплектующих – даже простенькие хомуты для рулевых реек доставляются из-за границы! В настоящее время завод производит три типа продукции: блоки ABS/ESP девятого поколения (основные потребители в России – АВТОВАЗ, УАЗ, Renault, Nissan, Citroen, Peugeot, Volkswagen) рулевые рейки для ГАЗелей и гидроусилители рулевого управления для КАМАЗов.

Вот это непонятное сооружение размером со среднюю комнату – конвейер по сборке блоков ABS/ESP, внутри периметра которого трудится по меньшей мере 10 человек.

Вот это непонятное сооружение размером со среднюю комнату – конвейер по сборке блоков ABS/ESP, внутри периметра которого трудится по меньшей мере 10 человек.

Блоки ABS/ESP – основная продукция завода: с момента его запуска по июль текущего года совокупно выпущено почти 2,7 млн этих изделий, причем половина из них отправилась на экспорт. Объемы производства реек и ГУРов куда меньше – 61 тысяча и 71 тысяча соответственно. Лишь к блокам ABS/ESP применим термин «производство» (происходит механическая обработка заготовок гидравлических блоков), а рулевые рейки и ГУРы завод только собирает, причем красят ГУРы на стороне (после покраски узлы возвращаются на завод и проходят повторный контроль качества).

Гидравлические блоки ABS/ESP проходят механическую обработку непосредственно на самарском заводе. Но заготовки поставляются из-за рубежа…

Гидравлические блоки ABS/ESP проходят механическую обработку непосредственно на самарском заводе. Но заготовки поставляются из-за рубежа…

Во время посещения завода фотографировать и снимать на видео производственный и сборочный процессы журналистам запретили, хотя что там скрывать – решительно не понятно… Возможно, руководство предприятия стесняется того факта, что почти все операции выполняются вручную, и не хочет его выпячивать. При этом ответственные люди долго уверяли нас, что в Китае и Германии заводы Bosch работают точно так же! Впоследствии, однако, уточнили, что речь о предприятиях со схожими объемами выпуска: мол, там, где продукции выпускается сравнительно немного, ручной труд – более гибкое и дешевое решение по сравнению с полной автоматизацией. По поводу качества просили не беспокоиться: завод под Самарой – одно из лидирующих бошевских предприятий по этому параметру, получившее несколько внутрикорпоративных наград. Маленький U-образный конвейер используется только при сборке блоков ABS/ESP, а рейки и ГУРы собираются на постах, между которыми изделия перемещаются вручную.

Линия сборки рулевых реек представляет собой несколько постов, между которыми изделия перемещаются вручную.

Линия сборки рулевых реек представляет собой несколько постов, между которыми изделия перемещаются вручную.

Руководит предприятием «Роберт Бош Самара» экспат Бэхле Людвиг. Помимо него из Германии выписан главный бухгалтер, а остальные сотрудники (всего 300 человек) – наши соотечественники. По словам господина Людвига, думать о переходе на отечественные комплектующие можно будет только после возвращении рынка на докризисный уровень, то есть при продажах на уровне 2,5 млн легковых и легких коммерческих автомобиле в год. Сейчас завод не ведет никаких переговоров с Минпромторгом по поводу Специальных инвестиционных контрактов, которые в теории могут сделать предприятие более прибыльным, – не те объемы!

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На предприятии «Роберт Бош Самара» очень молодой коллектив: средний возраст сотрудников – 32,6 года.
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При этом завод ощущает дефицит кадров… Зарплаты у рабочих невысокие: чуть больше 20 тысяч рублей в месяц. Но есть премии и всевозможные поощрения за хорошую работу и предложения по оптимизации.

Менеджерский состав завода вообще смотрит на СПИКи скептически – дескать, они выгодны автопроизводителям, но плохо применимы для поставщиков комплектующих. Кроме того, с учетом того, что половина выпущенной под Самарой продукции идет на экспорт, в том числе в страны Европы, потребуется международная сертификация всех импортозамещающих компонентов, вплоть до пресловутых хомутов, а обеспечить требуемое качество даже копеечных деталей российские изготовители зачастую не в состоянии…

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Просторные цеха возводились в расчете на безудержный рост российского рынка. Большая часть помещений пока простаивает.
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На складе тоже работы пока немного.
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Даже в занятых цехах много свободных углов.

Смысл существования самарского завода Bosch – близость к российским автосборочным предприятиям. Локальная сборка позволяет оперативно реагировать на их запросы, то есть выпускать нужные изделия в нужное время. Понятно, что спрос плавающий – оттого в паузах между российскими заказами завод «штампует» блоки ABS/ESP для других рынков. В таком режиме предприятие может существовать вплоть до скончания века, но руководство все же надеется, что российский рынок чуть пораньше восстановится до тех объемов, что значились в бизнес-плане на момент проектирования завода, и пустующее помещения, наконец, заполнятся – новыми локализованными узлами, новыми сборочными линиями и новыми сотрудниками.

Теги: Авто и бизнес , В России , Bosch , ESP , автокомпоненты , Антиблокировочная система (ABS) , бош , завод , комплектующие , локализация , производство , российские заводы , Самара
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