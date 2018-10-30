Isuzu выпустит конкурента Renault Duster и Hyundai Creta

Isuzu выпустит конкурента Renault Duster и Hyundai Creta

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Японская компания планирует вступить в борьбу за покупателей в сегменте компактных SUV – работа над новой моделью уже ведется.

Сегодня марка Isuzu предлагает на глобальном рынке грузовики, автобусы, а также рамные пикап D-Max и внедорожник MU-X. Других «чисто пассажирских» моделей в линейке японского бренда пока нет, но в будущем гамма будет расширена. Как сообщил индийскому изданию Money Control представитель местного подразделения Isuzu, компания уже ведет работу над компактным кроссовером.

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Внедорожник Isuxu MU-X
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Внедорожник Isuxu MU-X
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Внедорожник Isuxu MU-X

Никаких подробностей о грядущей новинке пока нет, неизвестны даже сроки ее премьеры. В Isuzu заявили, что кросс станет глобальной моделью, однако Индия пока только рассматривается в качестве рынка для SUV, что, впрочем, не помешало местным СМИ «помечтать». Так, в конкуренты будущему кроссоверу прочат Renault Duster, Hyundai Creta и субкомпактный паркетник Maruti Suzuki Vitara Brezza.

Напомним, Isuzu D-Max и MU-X разработаны совместно с концерном General Motors: пикап является ближайшим родственником Chevrolet Colorado и GMC Canyon, а внедорожник и вовсе представляет собой перелицованный Chevrolet Trailblazer. По предварительным данным, японцы продолжат сотрудничество с американским концерном, так что не исключено, что новый кросс также создадут вместе с GM.

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Пикап Isuzu D-Max, обновленная версия. В России до сих пор продают дореформенный вариант
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Пикап Isuzu D-Max, обновленная версия. В России до сих пор продают дореформенный вариант

Кстати, D-Max входит в ТОП-100 самых продаваемых автомобилей в мире: по данным агентства focus2move, в январе-июле этого года (более свежих данных пока нет) на глобальном рынке реализовано более 176 000 пикапов Isuzu (+0,2%) – это 69-е место в рейтинге. Основной спрос приходится на азиатские страны.

В России пикап Isuzu также представлен (от 1 999 000 рублей), правда, у нас спрос на модель мизерный: в январе-сентябре текущего года на российском рынке продано лишь 74 единицы D-Max – на 13 машин меньше, чем в 2017-м. Внедорожник Isuzu MU-X в Россию не поставляют, планов вывести эту модель на наш рынок у компании пока нет. О перспективах будущего кроссовера в РФ говорить еще слишком рано.

 

Теги: Авторынок , Новинки , кроссоверы , кроссоверы японские , японская иномарка , Isuzu
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