Jetour по итогам продаж в апреле занял 8 место на российском рынке новых автомобилей

С начала 2024 года своих покупателей нашли 8 212 кроссоверов Jetour, что позволило бренду войти в первую десятку наиболее востребованных на российском рынке новых автомобилей.

Росту продаж содействуют различные программы, предлагаемые Jetour для клиентов. В мае при приобретении кроссоверов Dashing, X70 Plus или X90 Plus покупатели могут получить прямую выгоду в размере 250 000 рублей. Также с 1 мая расширены возможности получения дополнительной выгоды в рамках программы Trade-in: теперь в зачет при приобретении новых кроссоверов Jetour принимаются автомобили с пробегом в возрасте до 15 лет (ранее – до 10 лет). Размер дополнительной выгоды для всех трех моделей сохраняется в неизменном виде: 100 000 рублей для моделей Dashing и X70 Plus, и 250 000 рублей для модели X90 Plus.

Фото: Jetour

На май продлены условия кредитования от 0% в рамках акции «Весеннее обновление». В акции принимают участие Альфа-Банк, СОВКОМБАНК, РОСБАНК АВТО и ВТБ. Оформление кредита возможно на срок до 24-96 месяцев, в том числе и с нулевым первоначальным взносом (в зависимости от условий конкретного банка-партнера).