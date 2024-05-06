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  • Jetour по итогам продаж в апреле занял 8 место на российском рынке новых автомобилей

Jetour по итогам продаж в апреле занял 8 место на российском рынке новых автомобилей

06.05.2024 70 0 0

Бренд Jetour продолжает укреплять свои позиции на российском рынке. По результатам продаж в апреле 2024 года Jetour, по данным агентства Автостат, вышел на восьмое место среди представленных в России брендов с результатом в 3 131 автомобиль (рыночная доля 1,78%). При этом по темпу роста объемов продаж по сравнению с предыдущим месяцем Jetour показал второй результат: +20%.

С начала 2024 года своих покупателей нашли 8 212 кроссоверов Jetour, что позволило бренду войти в первую десятку наиболее востребованных на российском рынке новых автомобилей.

Росту продаж содействуют различные программы, предлагаемые Jetour для клиентов. В мае при приобретении кроссоверов Dashing, X70 Plus или X90 Plus покупатели могут получить прямую выгоду в размере 250 000 рублей. Также с 1 мая расширены возможности получения дополнительной выгоды в рамках программы Trade-in: теперь в зачет при приобретении новых кроссоверов Jetour принимаются автомобили с пробегом в возрасте до 15 лет (ранее – до 10 лет). Размер дополнительной выгоды для всех трех моделей сохраняется в неизменном виде: 100 000 рублей для моделей Dashing и X70 Plus, и 250 000 рублей для модели X90 Plus.

Фото: Jetour

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