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  • KGM Rexton, бывший SsangYong, готовится к выходу на российский рынок: подробности

KGM Rexton, бывший SsangYong, готовится к выходу на российский рынок: подробности

20.01.2025 714 0 0

Производство флагманской модели налажено в Южной Корее, до дилеров в РФ внедорожник доберётся в начале текущего года.

Информация о том, что корейский бренд KGM (KG Mobility) доберётся до российского авторынка, появилась в ноябре прошлого года. Напомним, это имя сейчас принадлежит марке, которая ранее называлась SsangYong. Сейчас эксклюзивным дистрибьютором марки KGM в РФ является АО «Рэкс Моторс». Для местной линейки заявлено четыре модели, в середине прошлого месяца в компании рассказали о кроссовере Korando (автомобиль предыдущего поколения на российском рынке продавался под наименованием SsangYong Actyon). Теперь стали известны подробности о версии KGM Rexton для РФ.

На фото: KGM Rexton

Готовящийся к выходу на российский рынок полноразмерный рамный внедорожник занимает место флагмана марки и является преемником SsangYong Rexton. Под капотом у этого автомобиля располагается бензиновый 2,0-литровый турбомотор, его максимальная отдача составляет 225 л.с., а крутящий момент – 350 Нм. В пару к нему идёт шестиступенчатая автоматическая коробка передач фирмы Aisin. У модели полный привод с подключаемой понижающей передачей (part-time 4WD).

У внедорожника KGM Rexton спереди независимая подвеска с двойными поперечными рычагами, сзади – «многорычажка». В зависимости от версии модели положены либо 18-дюймовые, либо 20-дюймовые легкосплавные колёсные диски, а также полноразмерная запаска и электропривод багажной двери. Объём грузового отделения равен 1051 литру, а при сложенных сиденьях второго ряда показатель увеличивается до 1977 литров.

Палитра цветов кузова флагманского внедорожника включает в себя четыре варианта: «Классический чёрный», «Классический белый», «Светлый серый» и «Тёмный серый». Для интерьера предлагается пара цветовых схем – «Благородный бежевый» и «Антрацитовый чёрный». На российском рынке Rexton предложат в двух вариантах Dream и Icon, цены станут известны позднее.

Салон KGM Rexton рассчитан на пятерых седоков, на передней панели располагается виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма. Аналогичная диагональ у тачскрина информационно-развлекательной системы с русифицированным интерфейсом, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Внедорожник снабдили атмосферной подсветкой салона, подогревом рулевого колеса, а также электрорегулировкой, подогревом и вентиляцией передних кресел.

На фото: салон KGM Rexton

Версия Rexton для РФ получила камеры кругового обзора, а также ряд электронных систем: курсовой устойчивости, защиты от опрокидываний, помощи при старте на подъёме, оповещения при экстренном торможении, помощи при спуске, предупреждения о смене полосы движения, мониторинга слепых зон и предупреждения о перекрёстном движении сзади.

Известно, что внедорожник KGM Rexton, выпускаемый в Южной Корее, доберётся до российского рынка в начале текущего года, более точная дата станет известна позднее. В дальнейшем АО «Рэкс Моторс» расскажет подробнее о российских версиях двух других анонсированных моделей – Tivoli и Torres.

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