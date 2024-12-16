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  • Бывший SsangYong возвращается в Россию: KGM раскрыл список новинок и детали одной из них

Бывший SsangYong возвращается в Россию: KGM раскрыл список новинок и детали одной из них

16.12.2024 363 1 2

Для российского рынка анонсированы четыре модели под брендом KGM – три кроссовера и рамный внедорожник. На данный момент раскрыты подробности об одном из паркетников.

О том, что в РФ появится корейский бренд KGM (KG Mobility), было объявлено в ноябре. Такое название, напомним, теперь носит фирма SsangYong, которая уже присутствовала на нашем рынке. Эксклюзивным же дистрибьютором марки KGM в РФ является АО «Рэкс Моторс». Так вот, сегодня пресс-служба дистрибьютора поделилась информацией об одной из грядущих премьер – кроссовере под именем Korando (паркетник предыдущей генерации в России был представлен как SsangYong Actyon). Одновременно выяснилось, что уже запущен российский сайт марки, и всего на нем заявлены четыре модели. Но сначала про Korando.

KGM Korando

В родной Корее кроссовер актуального поколения дебютировал в 2019 году – еще под маркой SsangYong. По своим габаритам он чуть компактнее нашего почившего Volkswagen Tiguan второй генерации. Длина «корейца» составляет 4450 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2675 мм. Объем багажника – 551 литр.

KGM Korando
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KGM Korando
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KGM Korando
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В России KGM Korando будет доступен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5 T-GDI мощностью 163 л.с. (280 Нм) и классическим шестиступенчатым автоматом Aisin. Для паркетника заявлены три комплектации. Базовая называется City, такой кроссовер предложат только в переднеприводном исполнении. В «средней» версии Dream модель будет доступна как с передним, так и с полным приводом. Топовый же KGM Korando Icon будет исключительно полноприводным.

KGM Korando

Российскому кроссоверу обещаны (в зависимости от комплектации): 17- или 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, полностью русифицированная мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, обогрев руля, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

На наш рынок KGM Korando должен выйти в первом квартале 2025 года. Машины будут поставлять из Южной Кореи. Цены раскроют ближе к дате старта продаж.

Остальные модели KGM, анонсированные для РФ, – рамный внедорожник Rexton, кроссовер Torres и рестайлинговый паркетник Tivoli. Характеристики российских версий этих моделей рассекретят чуть позже.

KGM Rexton
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KGM Torres
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KGM Tivoli
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Между тем ранее в текущем году глобальную линейку KGM пополнил паркетник Actyon, созданный на базе Torres. Не исключено, что впоследствии и этот SUV доберется до России.

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1 комментарий
16.12.2024 18:26
Тавидыч

Браво маркетологам. После СсанЁна заходить на рынок с брендом КГаМ.

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