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Кроссовер Tivoli от бывшего SsangYong: рестайлинг и возвращение «атмосферника»

01.06.2023 236 0 0

Паркетнику и его удлиненной версии подправили внешность, обновки есть и в салоне. На родине кроссы теперь доступны с двумя двигателями на выбор.

Свою рыночную карьеру компактная «пятидверка» SsangYong Tivoli начала в 2015-м, год спустя к ней присоединился растянутый вариант, который в родной Корее носит приставку Air, а в других странах известен как XLV (при этом обе модификации строго пятиместные). Полноценный рестайлинг «короткий» кросс пережил в 2019-м, его брат – в 2020 году. И вот модель снова доработана: на этот раз обе версии модернизированы одновременно, причем это продукция уже не SsangYong, а KG Mobility. Напомним, корейский автопроизводитель сменил название в марте текущего года, ведь главным акционером стал местный конгломерат KG Group. 

KG Mobility Tivoli и дореформенный SsangYong Tivoli

Tivoli и Tivoli Air сменили выражение «лица»: паркетникам достался новый передний бампер с трапециевидной решеткой, а вместо длинных прорезей, проходящих под крышкой капота, появились три небольших отверстия. «Короткому» кроссоверу также подретушировали задний бампер. Ну и еще обе версии лишились эмблемы SsangYong, хотя логотип для KG Mobility пока так и не придумали (но соответствующие шильдики все же нацепили). Длина «просто» Tivoli не изменилась (4425 мм), у Tivoli Air этот показатель вырос на 15 мм (теперь 4495 мм). Колесная база едина – это прежние 2600 мм.

KG Mobility Tivoli
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KG Mobility Tivoli
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KG Mobility Tivoli
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KG Mobility Tivoli
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В салоне – новый дисплей мультимедиа-системы, с сенсорным кнопками вместо физических, но размер не изменился (9 дюймов). Кроме того, кроссоверы получили сенсорный же блок управления климат-контролем. Для семейства еще предусмотрены виртуальная приборка, семь подушек безопасности, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

KG Mobility Tivoli
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KG Mobility Tivoli
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KG Mobility Tivoli
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KG Mobility Tivoli
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KG Mobility Tivoli
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После продолжительного перерыва в гамму «короткого» кроссовера вернулся бензиновый «атмосферник» 1.6 (126 л.с.). Также Tivoli по-прежнему можно приобрести с «турбочетверкой» 1.5 (163 л.с.), и только турбомотор положен удлиненному Tivoli Air. Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатым «автоматом» Aisin, полный привод бывает лишь у «просто» Tivoli с 1.5T, остальные версии – переднеприводные. Турбодизеля 1.6 у модели в Корее уже давно нет, его камбэк не планируется.

Удлиненный KG Mobility Tivoli Air
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Удлиненный KG Mobility Tivoli Air
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Благодаря возвращению атмосферного мотора компактный паркетник стал доступнее: цена KG Mobility Tivoli начинается с отметки где-то в 14 300 долларов, тогда как за кросс с турбодвигателем просят минимум 16 700 долларов. Удлиненный KG Mobility Tivoli Air с 1.5T стоит от 17 300 долларов.

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Ранее под брендом KG Mobility были представлены рестайлинговые рамные внедорожник Rexton и пикап Rexton Sports. А вот все следующие совершенно новые модели корейского производителя будут электрокарами.

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