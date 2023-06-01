Кроссовер Tivoli от бывшего SsangYong: рестайлинг и возвращение «атмосферника»

Паркетнику и его удлиненной версии подправили внешность, обновки есть и в салоне. На родине кроссы теперь доступны с двумя двигателями на выбор.

Свою рыночную карьеру компактная «пятидверка» SsangYong Tivoli начала в 2015-м, год спустя к ней присоединился растянутый вариант, который в родной Корее носит приставку Air, а в других странах известен как XLV (при этом обе модификации строго пятиместные). Полноценный рестайлинг «короткий» кросс пережил в 2019-м, его брат – в 2020 году. И вот модель снова доработана: на этот раз обе версии модернизированы одновременно, причем это продукция уже не SsangYong, а KG Mobility. Напомним, корейский автопроизводитель сменил название в марте текущего года, ведь главным акционером стал местный конгломерат KG Group.

KG Mobility Tivoli и дореформенный SsangYong Tivoli

Tivoli и Tivoli Air сменили выражение «лица»: паркетникам достался новый передний бампер с трапециевидной решеткой, а вместо длинных прорезей, проходящих под крышкой капота, появились три небольших отверстия. «Короткому» кроссоверу также подретушировали задний бампер. Ну и еще обе версии лишились эмблемы SsangYong, хотя логотип для KG Mobility пока так и не придумали (но соответствующие шильдики все же нацепили). Длина «просто» Tivoli не изменилась (4425 мм), у Tivoli Air этот показатель вырос на 15 мм (теперь 4495 мм). Колесная база едина – это прежние 2600 мм.



KG Mobility Tivoli 1 / 4 KG Mobility Tivoli 2 / 4 KG Mobility Tivoli 3 / 4 KG Mobility Tivoli 4 / 4

В салоне – новый дисплей мультимедиа-системы, с сенсорным кнопками вместо физических, но размер не изменился (9 дюймов). Кроме того, кроссоверы получили сенсорный же блок управления климат-контролем. Для семейства еще предусмотрены виртуальная приборка, семь подушек безопасности, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



KG Mobility Tivoli 1 / 5 KG Mobility Tivoli 2 / 5 KG Mobility Tivoli 3 / 5 KG Mobility Tivoli 4 / 5 KG Mobility Tivoli 5 / 5

После продолжительного перерыва в гамму «короткого» кроссовера вернулся бензиновый «атмосферник» 1.6 (126 л.с.). Также Tivoli по-прежнему можно приобрести с «турбочетверкой» 1.5 (163 л.с.), и только турбомотор положен удлиненному Tivoli Air. Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатым «автоматом» Aisin, полный привод бывает лишь у «просто» Tivoli с 1.5T, остальные версии – переднеприводные. Турбодизеля 1.6 у модели в Корее уже давно нет, его камбэк не планируется.



Удлиненный KG Mobility Tivoli Air 1 / 2 Удлиненный KG Mobility Tivoli Air 2 / 2

Благодаря возвращению атмосферного мотора компактный паркетник стал доступнее: цена KG Mobility Tivoli начинается с отметки где-то в 14 300 долларов, тогда как за кросс с турбодвигателем просят минимум 16 700 долларов. Удлиненный KG Mobility Tivoli Air с 1.5T стоит от 17 300 долларов.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Ранее под брендом KG Mobility были представлены рестайлинговые рамные внедорожник Rexton и пикап Rexton Sports. А вот все следующие совершенно новые модели корейского производителя будут электрокарами.

