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  • Теперь официально: обновлены бывшие SsangYong, а ныне KG Mobility Rexton

Теперь официально: обновлены бывшие SsangYong, а ныне KG Mobility Rexton

03.05.2023 204 0 0

Рамные модели получили новый интерьер, а у грузовика вдобавок появилась топ-версия со своим дизайном. Технических обновок нет.

Накануне в Сеть выложили брошюры модернизированных внедорожника Rexton и пикапа Rexton Sports, теперь же такие машины представлены официально. Напомним, в марте текущего года корейский автопроизводитель сменил название SsangYong на KG Mobility, ведь главным акционером стал местный конгломерат KG Group.

KG Mobility Rexton New Arena
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KG Mobility Rexton New Arena
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KG Mobility Rexton New Arena
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KG Mobility Rexton New Arena
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Пассажирский вездеход тоже переименован: на домашнем рынке SUV отныне зовется KG Mobility Rexton New Arena. К слову, модель актуального поколения в строю с 2017 года, масштабный рестайлинг она пережила в 2020-м. Однако на этот раз внешность почти не затронута, разве что появились 20-дюймовые диски нового дизайна, ну и еще на радиаторной решетке теперь красуется глобальная эмблема экс-СсангЁнга, а на корме установили шильдик KG Mobility.

KG Mobility Rexton New Arena
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KG Mobility Rexton New Arena
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KG Mobility Rexton New Arena
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KG Mobility Rexton New Arena
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Зато интерьер переделали основательно. Так, вездеходу досталась новая передняя панель – с дефлекторами обдува, спрятанными в единую широкую плашку. Также заменили мультимедиа-систему: планшет стал больше, вдобавок он возвышается над панелью, а не встроен в нее. Еще KG Mobility Rexton New Arena обрел сенсорный блок управления климат-контролем. Наконец, улучшен комплекс электронных помощников (в него, в частности, входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения).

Как и прежде, в Корее внедорожник доступен с безальтернативным турбодизелем 2.2 (202 л.с., 401 Нм), который сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Привод – задний или жестко подключаемый полный.

Родственные пикапы KG Mobility Rexton Sports и Rexton Sports Khan (удлиненная версия) получили аналогичный салон, при этом у них свои руль и рычаг коробки. А еще у грузовиков появилась новая топ-версия Culmen, фишки этого исполнения – фары, как у пассажирского Рекстона, оригинальные радиаторная решетка и обвес, другие колеса. Длина «роскошных» вариантов увеличена на 10 мм: показатель «короткого» Rexton Sports Culmen – 5105 мм, Rexton Sports Khan Culmen – 5415 мм. У базового грузовика пружинная подвеска, а для растянутой версии можно заказать рессоры вместо пружин.

KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen
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KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen
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KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen
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KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen
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Пикапы предложены с тем же турбодизелем, что и SUV, при этом грузовым Rexton Sports после обновления положен только шестиступенчатый «автомат» (раньше еще можно было выбрать «механику»).

Модернизированный грузовик KG Mobility Rexton Sports стоит от 21 000 долларов, удлиненный Khan – от 23 000 долларов; версии Culmen обойдутся минимум в 26 000 и 27 600 долларов соответственно. Цена внедорожника KG Mobility Rexton New Arena с новым салоном начинается с отметки в 29 700 долларов.

KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen
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KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen
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KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen
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Между тем в будущем KG Mobility обещает вывести на рынок совершенно новые SUV – это будут электрокары, их предвестников представили в конце марта на домашнем автосалоне.

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