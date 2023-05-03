Теперь официально: обновлены бывшие SsangYong, а ныне KG Mobility Rexton

Накануне в Сеть выложили брошюры модернизированных внедорожника Rexton и пикапа Rexton Sports, теперь же такие машины представлены официально. Напомним, в марте текущего года корейский автопроизводитель сменил название SsangYong на KG Mobility, ведь главным акционером стал местный конгломерат KG Group.

KG Mobility Rexton New Arena 1 / 4 KG Mobility Rexton New Arena 2 / 4 KG Mobility Rexton New Arena 3 / 4 KG Mobility Rexton New Arena 4 / 4

Пассажирский вездеход тоже переименован: на домашнем рынке SUV отныне зовется KG Mobility Rexton New Arena. К слову, модель актуального поколения в строю с 2017 года, масштабный рестайлинг она пережила в 2020-м. Однако на этот раз внешность почти не затронута, разве что появились 20-дюймовые диски нового дизайна, ну и еще на радиаторной решетке теперь красуется глобальная эмблема экс-СсангЁнга, а на корме установили шильдик KG Mobility.



KG Mobility Rexton New Arena 1 / 4 KG Mobility Rexton New Arena 2 / 4 KG Mobility Rexton New Arena 3 / 4 KG Mobility Rexton New Arena 4 / 4

Зато интерьер переделали основательно. Так, вездеходу досталась новая передняя панель – с дефлекторами обдува, спрятанными в единую широкую плашку. Также заменили мультимедиа-систему: планшет стал больше, вдобавок он возвышается над панелью, а не встроен в нее. Еще KG Mobility Rexton New Arena обрел сенсорный блок управления климат-контролем. Наконец, улучшен комплекс электронных помощников (в него, в частности, входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения).



Как и прежде, в Корее внедорожник доступен с безальтернативным турбодизелем 2.2 (202 л.с., 401 Нм), который сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Привод – задний или жестко подключаемый полный.



Родственные пикапы KG Mobility Rexton Sports и Rexton Sports Khan (удлиненная версия) получили аналогичный салон, при этом у них свои руль и рычаг коробки. А еще у грузовиков появилась новая топ-версия Culmen, фишки этого исполнения – фары, как у пассажирского Рекстона, оригинальные радиаторная решетка и обвес, другие колеса. Длина «роскошных» вариантов увеличена на 10 мм: показатель «короткого» Rexton Sports Culmen – 5105 мм, Rexton Sports Khan Culmen – 5415 мм. У базового грузовика пружинная подвеска, а для растянутой версии можно заказать рессоры вместо пружин.

KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen 1 / 4 KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen 2 / 4 KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen 3 / 4 KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen 4 / 4

Пикапы предложены с тем же турбодизелем, что и SUV, при этом грузовым Rexton Sports после обновления положен только шестиступенчатый «автомат» (раньше еще можно было выбрать «механику»).



Модернизированный грузовик KG Mobility Rexton Sports стоит от 21 000 долларов, удлиненный Khan – от 23 000 долларов; версии Culmen обойдутся минимум в 26 000 и 27 600 долларов соответственно. Цена внедорожника KG Mobility Rexton New Arena с новым салоном начинается с отметки в 29 700 долларов.

KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen 1 / 3 KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen 2 / 3 KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen 3 / 3

Между тем в будущем KG Mobility обещает вывести на рынок совершенно новые SUV – это будут электрокары, их предвестников представили в конце марта на домашнем автосалоне.

