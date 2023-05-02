Внедорожник SsangYong Rexton сменил имя и обрёл новый салон

У многострадальной компании SsangYong начинается новая жизнь. Прежде всего, теперь это и не SsangYong вовсе: с марта текущего года корейский автопроизводитель носит имя KG Mobility, ведь главным акционером стал местный конгломерат KG Group. В планах – новый модельный ряд, который, разумеется, будет состоять в основном из «электричек», причем обещаны не только паркетники, но и «серьезные» внедорожники. Однако «зеленых» вездеходов еще надо дождаться, так что пока фирма решила освежить свои нынешние рамники – пассажирский Rexton и родственный ему пикап Rexton Sports. Вообще, ожидается, что официальная премьера обновленных моделей пройдет только завтра, 3 мая, но в корейском сегменте интернета уже появились брошюры: например, их выложили на онлайн-площадке Naver в сообществе MotorJason.

KG Mobility Rexton New Arena

Итак, на домашнем рынке внедорожник SsangYong Rexton отныне зовется KG Mobility Rexton New Arena. Напомним, модель актуального поколения в строю с 2017 года, масштабный рестайлинг она пережила в 2020-м. На этот раз внешность реформы почти не затронули, разве что SUV обрел колеса нового дизайна, ну и еще на родине теперь используется глобальная эмблема экс-СсангЁнга (отдельный логотип для машин KG Mobility, видимо, еще не придумали).



Интерьер KG Mobility Rexton New Arena 1 / 2 Интерьер KG Mobility Rexton New Arena 2 / 2

А вот интерьер Rexton перекроили. Так, вездеходу досталась новая передняя панель, со спрятанными в единую широкую плашку дефлекторами обдува. Еще заменили мультимедиа-систему – планшет теперь возвышается над панелью, а не встроен в нее. Наконец, SUV отрядили новый блок управления климат-контролем – он стал сенсорным.



Информации о том, коснулись ли реформы техники, на момент публикации новости не было. Дореформенный Rexton в Корее представлен с безальтернативным турбодизелем 2.2 мощностью 202 л.с., который сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Привод задний или полный.

KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen 1 / 3 KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen 2 / 3 KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen 3 / 3

Про родственный пикап точно известно то, что у него появилась новая растянутая топ-версия со своим дизайном: такой вариант назвали KG Mobility Rexton Sports Khan Culmen (прежде у «роскошного» исполнения не было «фамилии», оно называлось просто Khan). У этой модификации фары, как у пассажирского SUV, оригинальные радиаторная решетка и передний бампер (с новыми горизонтальными противотуманками). Внутри Khan Culmen повторил Rexton New Arena, но рулевое колесо – иное (и оно тоже новое). Скорее всего, салон «обычного» короткого грузовика оформили так же, внешность же «простых» версий могли и не тронуть.



Дореформенные SsangYong Rexton, Rexton Sports и Rexton Sports Khan 1 / 5 Дореформенные SsangYong Rexton, Rexton Sports и Rexton Sports Khan 2 / 5 Дореформенные SsangYong Rexton, Rexton Sports и Rexton Sports Khan 3 / 5 Дореформенные SsangYong Rexton, Rexton Sports и Rexton Sports Khan 4 / 5 Дореформенные SsangYong Rexton, Rexton Sports и Rexton Sports Khan 5 / 5

О технике пикапа данных тоже пока нет. Прежний Rexton Sports Khan доступен на родине с тем же турбодизелем 2.2, но вместо 8АКП идет шестиступенчатый «автомат», а стандартному Rexton Sports вдобавок положена шестиступенчатая «механика».

