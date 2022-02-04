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  • Классический Land Rover Defender «поженили» с Tesla. Как тебе такое, Илон Маск?

Классический Land Rover Defender «поженили» с Tesla. Как тебе такое, Илон Маск?

04.02.2022 97 0 0

Тюнинг-ателье ECD Automotive Design из города Киссимми (США, штат Флорида) представила электромод на базе классического рамного Land Rover Defender с использованием компонентов силовой установки Tesla, при этом у внедорожника сохранился механический полный привод, с раздаточной коробкой, карданными валами и неразрезными мостами.

 

Компания ECD Automotive Design существует с 2013 года, буквы ECD расшифровываются как East Coast Defender. До начала этого десятилетия компания занималась традиционным тюнингом классических Ленд Роверов (в основном модели Defender), ставила в них мощные двигатели V8 производства GM, дорабатывала ходовую часть и кузов. Но сегодня состоятельная публика всё чаще просит электромобили, даже если речь идёт от тюнинге классических моделей, у которых электрической начинки отродясь не было. Возникла целая новая индустрия электромодинга, предлагающая электрические конверсии старых машин. Электрические варианты классических Ленд Роверов уже предлагают британская фирма Lunaz Design, калифорнийская Zero Labs и ещё десяток ателье, но ECD Automotive Design первой решилась имплантировать силовую установку Tesla в рамный Defender.

Пилотный проект, получивший название Project Britton, представлен на этой неделе, его разработка в партнёрстве с британской компанией Electric Classic Cars заняла примерно полтора года. Электродвигатель Tesla мощностью 456 л.с. установлен на месте ДВС, а батарея ёмкостью 100 кВт·ч разделена на две части: одна установлена под капотом, вторая в багажнике. Запас хода на одной зарядке составляет 354 км. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Project Britton разгоняется за 5,5 с.

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Ходовая часть, как мы сказали выше, по сравнению с исходным Дефендером принципиально не изменилась, но установлены пневмобаллоны для более плавного хода, мощные тормоза Brembo и 18-дюймовые колёса Kahn Design Mondial с покрышками BFGoodrich Rugged Trail T/A.

Кузов получил силовые бамперы с кенгурятниками, трубчатые пороги, переднюю лебёдку, экспедиционный багажник на крыше с ведущей к нему лестницей на корме, люк в крыше и дополнительные приборы освещения.

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В салоне установлены четыре индивидуальных кожаных кресла Recaro с подогревом и вентиляцией, а в багажнике, отделанном тиковым деревом, есть две дополнительные боковые сидушки, при этом из-за кофра батареи сидеть на них придётся по диагонали — для поездок не годится, но для пикника сойдёт. В переднюю панель установлен новый аналоговый щиток приборов, а перед центральной консолью «парит» мультимедийный планшет Alpine, аудиосистема собрана на компонентах Infinity и JL Audio. У задних пассажиров есть собственный кондиционер, для гаджетов предусмотрена россыпь USB-портов и полочка беспроводной зарядки. Дверные карты и центральный тоннель обиты натуральной кожей.

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Стоимость электрического внедорожника разработчики не называют, упирая на то, что каждый такой проект делается по индивидуальному заказу с индивидуальной спецификацией — сейчас ведётся сборка второй машины под названием Morpheus. Бензиновые конверсии от ECD Automotive Design с мотором V8 стоят не менее 200 тысяч долларов, а электромоды, полагаем, — ещё дороже.

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