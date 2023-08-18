Кроссовер BAW Jishi 01 с дизайном «под Defender» отличился наличием пищеблока в багажнике

На фото минпрома КНР этот кросс показался в июне. А вчера новая марка Jishi (она же Stone), которая принадлежит китайской компании BAW, завела себе страницу в местной социальной сети Weibo, где и выложила первые официальные кадры грядущего SUV. Вдобавок озвучена дата презентации: кроссовер, незатейливо названный Jishi 01 (это первенец бренда), представят 22 августа.

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Внешность оформили в остро модном ныне в Китае брутальном стиле а ля Defender: у кросса Jishi аналогичные пропорции и угловатый кузов. Но оптика – своя, Т-образными сделали как фары, так и задние фонари. Длина Jishi 01 равна 5050 мм (с запаской на распашной багажной двери – 5295 мм), ширина – 1980 мм, высота – 1869 мм, колесная база – 3010 мм.



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В салоне – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. Блока управления климат-контролем нет, все настройки «вшиты» в гигантский планшет мультимедиа. А вместо привычной центральной консоли – пара площадок для беспроводной зарядки смартфонов. В арсенале модели еще значатся панорамная крыша и дисплей для задних седоков (крепится к потолку). Главная же фишка нового SUV – наличие собственного пищеблока. Так, к внутренней части багажной двери приделаны «кулер» для воды и откидная секция, которая одновременно может выполнять роль и столика, и электроплитки. Jishi 01 будет доступен в шести- или семиместном исполнении (2+2+2 или 2+2+3).

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Кроссовер предложат в виде подзаряжаемого гибрида, в состав установки войдут бензиновый турбодвигатель 1.5 (подзаряжает батарею), два электродвигателя и аккумулятор емкостью 56 кВт*ч. Китайцы пишут, что только на электротяге Jishi 01 сможет проехать 235 км (по циклу WLTC). Больше подробностей появится после премьеры.

