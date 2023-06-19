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BAIC готовит пародию на Land Rover Defender под новым брендом

19.06.2023 203 0 0

Китайский автоконцерн BAIC стремится укрепить свои позиции в легковом сегменте и до конца этого года выведет на рынок большой внедорожник с обликом, сильно напоминающим актуальный Land Rover Defender 130.

Основную прибыль BAIC сегодня генерирует дочерняя грузовая компания Foton Motor, а вот с легковыми автомобилями этот китайский автоконцерн больших успехов пока не добился, успев за свою историю похоронить несколько брендов, в том числе немецкий Borgward. Материнский бренд Beijing/BAIC сегодня не входит даже в топ-30 самых популярных марок китайского авторынка, хотя динамика в последние месяцы у него бодрая: в январе-мае 2023 года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), продано 39 356 автомобилей, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

BAIC не оставляет попыток запустить новые бренды: в 2017 году у концерна появился электромобильный бренд Arcfox, а в этом году на китайский рынок выйдет первенец бренда Stone (переводится с английского как «камень»), известный пока под незамысловатым индексом 01. Журнал CarNewsChina сообщает, что бренд Stone родился в результате поглощения концерном BAIC основанного в 2021 году в Китае стартапа Rox Motor. Судя по всему, Stone будет работать в остро востребованном нынче в Китае жанре брутальных и экологически чистых SUV.

Stone 01

Первые фотографии и некоторые технические характеристики Stone 01 всплыли на днях в электронной базе китайского Минпрома. Из файла-описания следует, что Stone 01 — это трёхрядный plug-in гибридный внедорожник, который приводят в движение два электромотора (по одному на ось), пиковая мощность переднего — 80 кВт (109 л.с.), заднего — 200 кВт (272 л.с.), а установленный под капотом 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 112 кВт (152 л.с.) используется в качестве удлинителя электрического запаса хода.

Stone 01

Габаритная длина Stone 01 — 5050 мм (с запаской на двери багажника — 5295 мм), ширина — 1980 мм, высота — 1869 мм, колёсная база — 3010 мм. Снаряженная масса — 2580-2660 кг в зависимости от исполнения. Максимальная скорость — 190 км/ч. Других интересных технических подробностей пока нет.

Land Rover Defender 130
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Land Rover Defender 130
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Наибольший ажиотаж на данном этапе знакомства с новинкой вызвал дизайн: пропорции и некоторые элементы оформления буквально цитируют актуальный Land Rover Defender 130, но фары с «подтёками» нарочно сделаны в типично азиатском стиле, чтобы в случае чего затруднить JLR юридическую атаку на Stone 01. Любопытно, что поисковый искусственный интеллект Google определяет Stone 01 именно как Land Rover Defender 130…

BAIC далеко не первый раз, скажем так, творчески переосмысляет чужой дизайн: пришедший недавно в Россию BAIC BJ40 Plus напоминает американский Jeep Wrangler (кстати, в следующем поколении BJ40 такого сходства не будет), BJ80 — это нелегальный клон Mercedes-Benz G-класса, а флагманский BJ90 — это уже легальная вариация на тему Mercedes-Benz GLS.

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