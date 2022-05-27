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  • Курс на Китай: Arctic Trucks представила экстремальную версию пикапа Great Wall Wingle 7

Курс на Китай: Arctic Trucks представила экстремальную версию пикапа Great Wall Wingle 7

27.05.2022 209 0 1

Российское подразделение исландской тюнинговой фирмы Arctic Trucks, что специализируется на подготовке пикапов и SUV для сурового бездорожья, прежде работало только с японскими марками (Toyota, Isuzu, Mitsubishi), но теперь в свете известных геополитических событий и связанных с ними санкционных ограничений расширяет ассортимент за счёт китайских моделей.

 

Китайские пикапы Great Wall Wingle 7 в нашу страну заводит официальное представительство Haval (ООО «Хавейл Мотор Рус»), в продаже модель появилась осенью 2020 года, в 2021-м она разошлась в нашей стране тиражом 964 экземпляра. Сейчас цены на пикапы Wingle 7 у российских дилеров начинаются с 2 999 000 рублей, при этом живых машин почти не осталось, но санкции на китайский машины не распространяются, так что новый завоз рано или поздно будет и тюнинг от Arctic Trucks должен оказаться востребованным. Полное наименование новинки — Arctic Trucks Great Wall Wingle 7 AT35.

Комплект доработок в данном случае затрагивает кузов и шасси: передняя колея расширена с 1515 до 1695 мм, задняя — с 1525 до 1705 мм, установлена усиленная подвеска с новыми амортизаторами, дорожный просвет вырос с 212 до 276 мм, угол въезда увеличился с 29 до 36 градусов, угол съезда — с 23 до 29 градусов.

На фирменные 17-дюймовые литые колёса Arctic Trucks установлены 35-дюймовые шины, спидометр под них заново откалиброван. Радиус разворота увеличился с 7,25 до 8,4 м. Снаряженная масса выросла с 1992 до 2060 кг при неизменной полной массе в 2967 кг (то есть грузоподъёмность немного снизилась).

Кузов получил расширители колёсных арок и переднего бампера, новые пороги, брызговики и антикоррозийную обработку. Также в комплект входят фирменные наклейки Arctic Trucks, а вот за более серьёзное оборудование вроде шноркеля, лебёдки и силовых бамперов нужно доплачивать.

Силовой агрегат остался стоковый — это 2,0-литровый турбодизель 4D20D (143 л.с., 315 Нм) и 6-ступенчатая «механика». Полный привод у Wingle 7 простой, типа парт-тайм, с жёстко подключаемым передком и понижающей передачей в «раздатке» — для переключения режимов нужно повернуть шайбу на центральном тоннеле.

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Процесс оснащения стокового пикапа комплектом Arctic Trucks с учётом времени на производство компонентов занимает 7 рабочих дней, ещё 20 дней требуется на получение СКТС (Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности), то есть компания сама легализует всё установленное оборудование. Цена доработок не объявлена, но если судить по другим моделям Arctic Trucks аналогичного уровня, то потенциальным заказчикам нужно готовить около миллиона рублей.

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