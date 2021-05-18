Lada Granta получила новый 90-сильный мотор, как у Largus

Новый базовый двигатель доступен для всех модификаций самой популярной Лады. Цены подняли еще в начале мая, так что на этот раз прайс-лист переписывать не стали.

Восьмиклапанный мотор 1.6 с заводским индексом ВАЗ-11182 дебютировал на рестайлинговом Ларгусе, а теперь им начали оснащать и Гранту. Этот двигатель пришел на смену 87-сильному ВАЗ-11186 аналогичного объема, и он предусмотрен для Lada Granta во всех типах кузова (в семейство входят седан, хэтчбек, лифтбек, универсал и его кросс-версия). Granta с таким движком доступна только с пятиступенчатой «механикой».

На новом базовом моторе внедрены модернизированные шатунно-поршневая группа, коленвал, газораспределительный механизм и ряд других изменений – всего 48 новых деталей. Мощность выросла до 90 л.с., максимальный крутящий момент увеличен до 143 Нм (у ВАЗ-11186 – 140 Нм). Двигатель может «питаться» АИ-92. Разгон до 100 км/ч сократился на 0,4 секунды, то есть седан Lada Granta с таким мотором проделает это упражнение за 11,2 секунды. Ресурс двигателя вырос на 25%. Также в пресс-службе АВТОВАЗа заявили, что исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 000 км.



Между тем Kolesa.ru посвятил двигателю ВАЗ-11182 отдельный материал, все подробности – здесь.

Седан Lada Granta 1 / 3 Седан Lada Granta 2 / 3 Седан Lada Granta 3 / 3

Прайс-лист Гранты переписали еще в начале мая (по данным агентства «Автостат», цены на модель выросли на 9000 – 19 000 рублей в зависимости от версии), и на этот раз их не тронули. Таким образом, седан Granta с новым двигателем сегодня стоит от 519 900 рублей, лифтбек – от 541 900 рублей, универсал – от 548 900 рублей, хэтчбек – от 565 500 рублей, кросс-универсал – от 640 900 рублей.



Также Lada Granta доступна с прежними шестнадцатиклапанными двигателями объемом 1,6 литра моделей ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127 мощностью 98 и 106 л.с. соответственно. Первый сочетается с четырехступенчатым «автоматом» Jatco, второй работает в паре с 5МКП, плюс универсал Granta Cross со 106-сильный мотором можно приобрести еще и с роботизированной коробкой АМТ.

Lada Granta в виде лифтбека и кросс-универсала 1 / 2 Lada Granta в виде лифтбека и кросс-универсала 2 / 2

Напомним, Granta возглавляет не только личный рейтинг Лады, но и весь список самых продаваемых автомобилей российского рынка: в январе-апреле 2021-го реализовано 44 246 единиц, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

