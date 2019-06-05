Калина разная: первый тест-драйв Lada Granta Cross

Lada Granta Cross была представлена ещё в августе прошлого года вместе с новым семейством Granta, под крылом которого собрали не только прежние Гранты в кузовах седан и лифтбек, но и два кузова Калины – хэтчбек и универсал. При этом сам бренд Kalina перестали использовать уже с сентября. Между тем, в продажу Lada Granta Cross поступает только сейчас, по сути, оставаясь модернизированной версией универсала Kalina Cross. Впрочем, изменений здесь больше, чем кажется, ведь в противном случае мы не посвятили бы автомобилю отдельный тест-драйв.

Редкая пресс-конференция Автоваза обходится нынче без упоминания роста рыночной доли бренда. Дескать, после «ямы» 2014 года она постоянно растёт. Очень часто это достижение остаётся без интерпретаций, хотя самая очевидная из них – резкое падение покупательной «автомобильной» способности нашего народонаселения, вызванное обвалом рубля. И если держать в уме этот пассаж, становится понятно, почему премьерную Lada Granta Cross заводские маркетологи нацелили в том числе и на менеджеров среднего звена. Да-да, ничуть не меньше. И прежде чем упасть со стула – оглянитесь: кризис прошёл, а новая реальность с менеджерами среднего звена, даже и не помышляющими о Мерседесах, пусть и C-klasse, осталась.

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Кстати, эта «аудиторная задача» вполне объясняет, почему уже много лет Автоваз не спешит решать вопрос с адаптацией своей базовой, входной модельной линейки под 92-й бензин: пусть на дорогущую машину денег нет, но если уж ты настоящий менеджер, то на 95-й бензин хватит вполне! Между тем, та же Honda в России разрешает совершенно спокойно использовать 92-й бензин для модификаций с непосредственным впрыском и турбонаддувом, а 8-клапанному двигателю ВАЗ-11186 бог знает какого года проектировки нужен 95-й. Впрочем, наконец-то этот насущный – уже без шуток – потребительский вопрос получит перспективу. Сергей Леонов, заместитель главного инженера проекта, утверждает, что в 2020 году в баки Грант (не только Кроссов, а во всех исполнениях) наконец-то можно будет заливать 92-й.

Как всё начиналось

Отвечает Сергей Леонов и на вопросы отнюдь не острые, кажется, уже сошедшие с повестки дня — например, о блокировке межколёсного дифференциала. Дело в том, что один из коллег-журналистов засадил машину в грязь так, что там и ЗИС-131 не выбрался бы, но виноватыми оказались инженеры Тольятти – не снабдили Granta Cross этим устройством.

Lada Granta Cross Трансмиссия: 5МТ (ВАЗ-2182) Двигатель: 1,6 (ВАЗ-21127)

Между тем, ещё во время подготовки Kalina Cross были опробованы разные варианты усиления проходимости, в том числе и межосевой самоблокирующийся дифференциал, а когда Kalina Cross уже была на рынке, опробовали даже принудительную блокировку дифференциала с электромеханическим приводом! Внедрение этого устройства, со слов Сергея Леонова, оказалось настолько дорогим, что не оправдало бы себя.

Раз уж мы откатились на пять лет назад, вспомним, что история появления Kalina Cross едва не стала производственной драмой. Тогдашний президент Автоваза Бу Андерссон вызвал к себе инженеров, показал иллюстрацию Renault Sandero Stepway и сказал: такая машина у нас должна быть через месяц. Наш сегодняшний собеседник Сергей Леонов, бывший тогда в команде Олега Груненкова, директора проекта, вспоминает, что конструкторская группа не спала почти два месяца, пока не выкатила отставному шведскому майору Калину Кросс с увеличенным дорожным просветом и формованным пластиковым обвесом ужасного качества: изготовленные вкривь и вкось детали требовали ещё и дополнительной обработки. Эту обходную технологию использовали несколько месяцев, пока не завезли оборудование. Что же касается нынешней Granta Cross – наследницы той Калины Кросс, то у неё с пластиковыми накладками на дверях и по нижнему периметру кузова всё в порядке: качество на высоте.

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О множестве технических изменений, таких как «безвтыковые» поршни, мы уже рассказывали в прошлом году при запуске обновлённого семейства Granta, однако не всё новое перешло к Гранте Кросс — скажем, маркетинг решил избавить её от системы курсовой устойчивости. На Грантах со стандартным дорожным просветом это признак самой дорогой комплектации Luxe Prestige, которая для Granta Cross как раз не предусмотрена. Между тем, инженеры из Тольятти не исключают её появления, и если EPS поставят, вместе с ней сразу же сделают и кнопку отключения системы: негативный опыт при запуске XRAY учтён. Напомним, тогда ESP предлагали сразу, а кнопку отключения – нет. Народ повозмущался-повозмущался, и, надо отдать должное Автовазу, завод не только оперативно внедрил кнопку, но и разослал установочные комплекты по дилерам, чтобы опцию могли поставить на свои машины те, кто купил XRAY раньше.

Что касается других возможностей в полях: на Kalina Cross передаточное число главной передачи составляло 3,7, теперь оно выросло до 3,9. Увеличенную пару ставят на все модели обновлённого семейства Granta: на трассе решили пожертвовать расходом топлива в пользу лучшей резвости при городских разгонных режимах. Само собой, и на грунте много тяги не бывает.

Между тем, более всего для езды по пересечённой местности окажутся важными инновации автоматической коробки АМТ, которые опять же на базовой версии уже есть. Во-первых, с прошлого года как на ручную (ВАЗ-2181), так и на автоматическую (АМТ ВАЗ-2182) версии коробки ставят ведомый диск сцепления с фрикционными накладками увеличенной толщины, что вкупе с новыми алгоритмами делает полевую езду более уверенной.

Где коробка зарыта?

Напомним, что АМТ появилась на Приоре, которой, собственно, и продлили жизнь на третьей нитке тольяттинского конвейера как раз для того, чтобы обкатать АМТ. Тогда инженеры рассказывали, как тестировали автоматическую Приору на треке в Нардо, как уличные режимы калибровали в пробках итальянской столицы.

Lada Granta Cross Крутящий момент: 148 Нм при 4 200 об/мин Мощность: 106 л.с. при 5 800 об/мин

Увы, заезды по узким улочкам Рима, переполненным транспортом, на пользу Приоре не пошли: в плотном потоке города Минска, по улицам которого проходил премьерный тест, коробка дёргала, жгла сцепление и причиняла водителю сплошной дискомфорт. Год назад алгоритмы обновили, призвав для этого специалистов ZF – именно с завода этой фирмы, расположенного в немецком Швайнфурте, в Тольятти и привозят исполнительные механизмы, отвечающие за включение ступеней.

Что касается движения в полях, то тут, конечно, хорошо бы иметь классический гидромеханический автомат, чтобы и сцепление не пожечь, и колёса в букс не бросить, однако имеющийся в распоряжении Автоваза 4-ступенчатый автомат не используют не только по причине неудачной геометрии его картера, который отъедает у дорожного просвета машины 15 мм. Всё-таки речь не идёт о внедорожнике: скорее всего, дело просто в дороговизне этой коробки – за неё Тольятти платит около тысячи евро. Между тем, уже пять лет – со времени запуска Kalina Cross — инженеры педалируют именно версию с дорожным просветом.

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В этот раз Сергей Леонов развил мысль о том, что, скажем, двигаться в гору легче именно с коробкой АМТ: водитель может в ручном режиме выбрать первую ступень, при необходимости до вершины переключившись на вторую, а затем уже снова активировать автоматический режим. Не забывая о преимуществах «гидромеханики», подтверждаем, что с обновлённой АМТ водитель заберётся в гору с куда большим комфортом. По сути, главный недостаток нынешней версии АМТ (ВАЗ-2182) – высокие требования, предъявляемые ею к квалификации водителя. Отчасти это искупается самым низким ценовым сегментом, где играет Granta.

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Впервые Kalina Cross с коробкой АМТ появилась у дилеров в ноябре 2015 года, и в следующий полный календарный год она разошлась тиражом 392 экземпляра. Ручные «Калины Кросс» пользовались куда большим спросом – 5 735 экземпляров. Таким образом, доля модификаций российско-немецкого агрегата составила чуть менее 7%. Вроде бы, мало, копейки. Спрашивается, зачем же в Тольятти так возятся с АМТ?

Ответ на этот вопрос кроется в доли версий АМТ среди всех машин Kalina и Granta, купленных в 2015 году: только 2,8%, то есть, очевидно, что для покупателей Kalina Cross это была важная версия. Более того, с января по август прошлого года, до представления обновлённой Granta, доля АМТ оказалась и вовсе ниже «статистической погрешности»: в месяц продавали зачастую всего лишь по несколько экземпляров.

И тут возникает вопрос: а может быть, спустя девять месяцев после премьеры новой Granta исполнение Cross в кузове универсал, то есть, фактически рестайлинговую Kalina Cross, задумали возродить лишь для того, чтобы сохранить заказ в Швайнфурте на комплекты соленоидов для АМТ?

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Как бы то ни было, адаптация новых алгоритмов АМТ – «ползущего», «зимнего», «спортивного» — под новую Grata Cross проходила под строгим контролем экспертов ZF, которые участвовали в заездах вокруг Сочи. И в данном случае можно констатировать, что работа проделана не зря, хотя, конечно, у машины остались некоторые особенности поведения — но их уже можно списать на бюджетный сегмент, в котором играет Гранта Кросс.

Ползёт и катится

Итак, в пробках или в очень плотном потоке тольяттинская новинка действительно ведёт себя иначе, чем Приора с АМТ шестилетней давности. Сцепление уже не путается в алгоритмах собственной работы, а электроника по возможности поддерживает минимально возможную скорость движения. Более того, быстро выясняется, что АМТ за несколько минут, а то и быстрее, адаптируется под стиль езды водителя. Если он педалирует агрессивно, коробка держит обороты в средней зоне, а иногда даже и на отметке в 4 000 об/мин, но как только водитель переходит на умеренный стиль, тут же включается экономичная программа. Коробка реагирует на настроения водителя настолько оперативно и эффективно, что я поначалу даже засомневался, нужна ли кнопка «Sport», которой на Kalina Cross не было.

Оказалось – нужна! Хотя в спортивном режиме машина тоже подстраивается под манеру езды водителя, в нем всё же поддерживаются более высокие обороты, вплоть до близких к красной зоне (6 000 об/мин). Однако если, скажем, при въезде в населённый пункт машину резко осадить тормозом, электроника уймёт «спортивную» прыть. Самое главное: при включенной кнопке «Sport», по заверению Сергея Леонова, соленоиды шустрее переключают ступени, а кроме того, обнаруживаются некоторые отличия от «автоматического» режима: скажем, при достижении красной зоны в «спорте» электроника не переключает с 3 на 4 передачу. При этом даже в автомате можно спровоцировать понижение ступени, поиграв педалью газа, да и повышение ступени в этой программе при достижении стрелкой тахометра «потолка» происходит не сразу.

Цена Lada Granta Cross 617 900 рублей

«Ползучий» режим может пригодиться не только в городе, но в полях — скажем, при движении на влажном грунте. Что же в целом до свойств на бездорожье, то естественно, они ограничены слабыми тяговыми возможностями двигателя. К слову, с 8-клапанным мотором ВАЗ-11118 автоматическую коробку не предлагают, а для модификаций с агрегатом ВАЗ-21127 доплата за нее составляет 20 тысяч рублей.

Дорожный просвет заявлен на уровне в 198 мм и больше. Это на 22 мм больше, чем у стандартной Granta. Из них 7 мм, по словам Сергея Леонова, добавляют шины, 15 – подвеска. Собственно, здесь Granta Cross практически ничем не отличается от предшественницы: относительно обычной Гранты у неё чуть длиннее пружина, чуть выше приварена чашка и установлен оригинальный амортизатор.

Что касается общего впечатления, то, с одной стороны, Гранта Кросс — это «входная модель в поля»: вряд ли можно найти машину дешевле и ремонтопригоднее. С другой, цена в 617 000 рублей – что в новой реальности, что в прежней — плохо стыкуется с бликующим стёклышком приборного щитка, видными отовсюду головками саморезов, с треском открывающегося бокса в верхней части центральной панели. К слову, цена знаете откуда? Ну, скажем, ограничители в дверях – внимание! – приходят из Чехии, за чешские кроны куплены. Вот нет у нас в стране завода, который мог бы сделать примитивную деталь.

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В общем, мне лично кажется, что идея такой машины с данным ценником себя несколько изжила. Я бы хотел видеть больше возможностей – и если не принудительную блокировку межколёсного дифференциала, то, хотя бы «шайбу», как на Xray Cross, которая при пробуксовке поджимает колодками тормозные диски. Но ведь чтобы эту функцию внедрить, нужна ESP, то есть, одно тянет за другое, другое – за третье. И всякие модернизации здесь укладываются во фразу: «не в этой жизни» (в смысле – не в этом поколении Granta). Впрочем, я не маркетолог, могу и ошибаться…