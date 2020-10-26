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  • Lamborghini отзывает суперкары Aventador SVJ из-за риска разрушения подвески

Lamborghini отзывает суперкары Aventador SVJ из-за риска разрушения подвески

26.10.2020 51 0 0

Итальянскую марку подвёл немецкий поставщик комплектующих Thyssenkrupp, сделавший некачественную алюминиевую раму для передней части автомобиля.

 

Основу кузова суперкара Lamborghini Aventador составляет углепластиковый монокок, к которому спереди и сзади на болтах крепятся пространственные рамы из алюминиевого сплава, а к ним в свою очередь крепятся силовой агрегат и подвеска. Рамы эти, как выяснилось из документов американского Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), изготавливает немецкая Thyssenkrupp System Engineering GmbH с полуторавековым опытом в области металлообработки. Летом этого года в ходе внутренней проверки выяснилось, что на некоторых рамах для нарезания резьбы в крепёжных отверстиях был использован неправильный инструмент. Из-за этого невозможно гарантировать надлежащую прочность узла крепления передней подвески, то есть при езде подвеска может разрушиться и спровоцировать аварийную ситуацию.

Пока что никаких инцидентов в связи с выявленным дефектом не выявлено: отзыв затрагивает всего три суперкара (два с кузовом купе и один родстер), произведённых для рынка США в период с 10 июля по 31 августа этого года. Все три машины ещё находятся у дилеров и не переданы клиентам – соответственно ездить на них пока некому. Ремонт между тем окажется весьма дорогим и небыстрым: поскольку резьба нарезана в теле рамы, менять её придётся целиком, а для этого нужно разобрать всю переднюю часть автомобиля.

Весной этого года Lamborghini уже отзывала модель Aventador SVJ в США, но по другой причине: из-за риска отказа дверных замков при попытке открыть двери изнутри, то есть водитель и пассажир могли оказаться запертыми в суперкаре. Та отзывная кампания затронула 26 автомобилей.

В России между тем, по данным регистраций новых ТС, фирма Lamborghini за первые три квартала этого года продала девять Авентадоров, из которых семь – 2020 года выпуска, два – 2019-го.

Напомним, что концерн Volkswagen, которому сейчас принадлежит марка Lamborghini, хочет от неё избавиться, и кто будет новым владельцем, пока неизвестно.

США отзывы отзывные кампании Lamborghini Lamborghini Aventador

 

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