ЛУКОЙЛ заключил на Всероссийском Cъезде «Дорога 2023» соглашение о сотрудничестве с РУТ (МИИТ)

В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ЛУКОЙЛом и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ)».
Соглашение предусматривает проведение совместных научно-технических изысканий, организацию семинаров с привлечением ведущих экспертов ЛУКОЙЛа для повышения знаний учащихся о высоких технологиях в области битумных материалов, а также проведение стажировок для студентов в крупнейшем в России научно-исследовательском центре (НИЦ) битумных материалов ЛУКОЙЛ. Такое сотрудничество будет способствовать формированию уже в ближайшем будущем молодого и перспективного поколения профессионалов для развития отечественной дорожно-строительной и транспортной отрасли.
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