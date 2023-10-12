ЛУКОЙЛ заключил на Всероссийском Cъезде «Дорога 2023» соглашение о сотрудничестве с РУТ (МИИТ)

ЛУКОЙЛ принимает участие во Всероссийском Cъезде работников дорожного хозяйства «Дорога 2023», который проходит в Грозном 11-13 октября. На стенде компании представлены битумные материалы для создания современных дорожных покрытий, в том числе ЛУКОЙЛ ROADLINER КПБВ и высокотехнологичный резиновый комплексный модификатор ЛУКОЙЛ РКМ-2.

В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ЛУКОЙЛом и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ)».

Соглашение предусматривает проведение совместных научно-технических изысканий, организацию семинаров с привлечением ведущих экспертов ЛУКОЙЛа для повышения знаний учащихся о высоких технологиях в области битумных материалов, а также проведение стажировок для студентов в крупнейшем в России научно-исследовательском центре (НИЦ) битумных материалов ЛУКОЙЛ. Такое сотрудничество будет способствовать формированию уже в ближайшем будущем молодого и перспективного поколения профессионалов для развития отечественной дорожно-строительной и транспортной отрасли.

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