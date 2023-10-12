Технологии ×
  • ЛУКОЙЛ заключил на Всероссийском Cъезде «Дорога 2023» соглашение о сотрудничестве с РУТ (МИИТ)

ЛУКОЙЛ заключил на Всероссийском Cъезде «Дорога 2023» соглашение о сотрудничестве с РУТ (МИИТ)

12.10.2023 22 0 0

ЛУКОЙЛ принимает участие во Всероссийском Cъезде работников дорожного хозяйства «Дорога 2023», который проходит в Грозном 11-13 октября. На стенде компании представлены битумные материалы для создания современных дорожных покрытий, в том числе ЛУКОЙЛ ROADLINER КПБВ и высокотехнологичный резиновый комплексный модификатор ЛУКОЙЛ РКМ-2.

В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ЛУКОЙЛом и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ)».

Соглашение предусматривает проведение совместных научно-технических изысканий, организацию семинаров с привлечением ведущих экспертов ЛУКОЙЛа для повышения знаний учащихся о высоких технологиях в области битумных материалов, а также проведение стажировок для студентов в крупнейшем в России научно-исследовательском центре (НИЦ) битумных материалов ЛУКОЙЛ. Такое сотрудничество будет способствовать формированию уже в ближайшем будущем молодого и перспективного поколения профессионалов для развития отечественной дорожно-строительной и транспортной отрасли.

Партнёрский материал

технологии

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Renault Duster I c пробегом: вода в салоне и коррозия под пластиком Появление Renault Duster в свое время произвело эффект разорвавшейся бомбы в секторе недорогих кроссоверов. Машина с отличной проходимостью и при этом с небольшой ценой оказалась уникальной... 1016 4 0 11.10.2023
Статьи / Популярные вопросы Официально: можно ли не платить транспортный налог за машину, которая не эксплуатируется В жизни встречается немало ситуаций, когда автомобиль находится в собственности, но не эксплуатируется. Например, есть владельцы мощных автомобилей, на которых они выезжают только в летний с... 1090 1 0 09.10.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chevrolet Spark III Совсем скромные малолитражки у нас особым спросом не пользуются, нам всегда давай что-нибудь побольше, но подешевле. И всё же и Ока, и Daewoo Matiz своих покупателей как-то находили. Находил... 3779 2 2 08.10.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 24809 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 20268 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 18843 10 0 08.08.2023
Change privacy settings