Маршрут перестроен: дублеру Щелковского шоссе изменили путь

Федеральное Щелковское шоссе (А-103) остаётся одной из самых перегруженных дорог в Подмосковье. Проект дублера этой трассы обсуждается уже около десяти лет. За прошедшие годы Росавтодор несколько раз менял его возможный маршрут: всего на рассмотрении было пять сценариев, один из них, в частности, предполагал реконструкцию существующего шоссе и возведение новой дороги через национальный парк «Лосиный Остров»: эта идея не пришлась по душе многим, в результате от неё отказались.

О новом примерном маршруте дублера Щелковского шоссе, который разработали в Федеральном дорожном агентстве, сообщает «Коммерсант». Известно, что трасса, по плану, должна пройти южнее нынешней магистрали А-103 от МКАД («практически по незастроенным территориям», как пояснили в ведомстве), не затрагивая при этом территорию нацпарка.



В Росавтодоре пояснили, что пока что продолжается процесс «обоснования инвестиций»: с этой целью ранее был заключен контракт с ООО «ВТМ Дорпроект» на 342 млн рублей. Согласно договору, подрядчик обязан провести инженерно-геодезические, экологические, гидрометеорологические изыскания, а также проанализировать трафик, оценить потенциальное изменение границ лесопарковых зон, собрать информацию о памятниках природы, археологии и культуры. На данный момент финальный вариант трассировки дублёра автодороги А-103 пока не определён.

Как пояснили в Росавтодоре, завершение процесса «обоснования инвестиций» потребует изменения границ охранных зон Восточной станции водоподготовки – это объект мэрии Москвы, расположенный у Щелковского шоссе в поселке Восточный (снабжает питьевой водой восток и юго-восток столицы). Эту задачу поручили выполнить Москомархитектуре, затем подготовленные документы будут направлены на «технико-ценовой аудит» в Главгосэкспертизу, а после положительного заключения стартует уже непосредственно проектирование дороги.



На данный момент в ведомстве не называют сроков разработки проекта или строительства новой дороги. Стоит отметить, что в плане дорожного строительства до 2027 года (нынешний объём финансирования превышает 13 трлн рублей), утверждённом в июне 2022-го, дублер Щелковского шоссе не числится. Однако, как отмечает издание со ссылкой на собственный источник, этот план весьма «гибкий», так что новую трассу всё же могут в него включить, если будет получено одобрение.

Согласно информации издания, в рамках разработки проекта дублёра А-103 в какой-то момент рассматривался вариант передачи его госкомпании «Автодор», чтобы та привлекла внебюджетные инвестиции для его реализации. Однако в этом случае проезд по новой трассе осуществлялся бы на платной основе. В Федеральном дорожном ведомстве на это ответили, что «в настоящее время передача данного проекта госкомпании не планируется».

Экологи по-прежнему скептично настроены к проекту строительства дублёра Щелковского шоссе. По словам Алексея Ярошенко из «Гринписа России», актуальные проблемы со строительством дорог в пригородах Москвы – это «результаты хаотической застройки на протяжении нескольких последних десятилетий». Он пояснил, что нынешнее строительство трасс по оставшимся в регионе природным территориям «ведет к радикальному снижению качества окружающей среды».