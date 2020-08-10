Maserati обновила линейку Trofeo: Ghibli оснастили твин-турбомотором V8 Ferrari

Марка Maserati, принадлежащая концерну Fiat Chrysler Automobiles, представила «заряженный» кроссовер Levante с приставкой Trofeo к названию весной 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке. Теперь к нему присоединились ещё две модели: сегодня представили пару «горячих» седанов – Ghibli и Quattroporte, которые вошли в линейку Trofeo. Кстати, в рамках презентации Maserati показала трио целиком: у Quattroporte кузов зелёного цвета, у Levante 2021 модельного года – белого, а у Ghibli – красного. Вместе получился итальянский триколор.



У всех троих моделей под капотом располагается двигатель V8 с двойным турбонаддувом объёмом 3,8 литра, он выпускается на заводе Ferrari в Маранелло (в соответствии со спецификациями Maserati). Отдача этого двигателя с двумя турбокомпрессорами составляет 588 л.с., а максимальный крутящий момент – 730 Нм. Ему в комплект предлагается безальтернативный восьмиступенчатый «автомат» ZF. У седанов задний привод, у кроссовера колёсная формула по-прежнему 4x4.



На фото: Maserati Ghibli Trofeo 1 / 4 На фото: Maserati Ghibli Trofeo 2 / 4 На фото: Maserati Ghibli Trofeo 3 / 4 На фото: Maserati Ghibli Trofeo 4 / 4

Чтобы разогнаться с места до «сотни» Maserati Ghibli Trofeo нужно 4,3 секунды, второму седану линейки, более тяжёлому Quattroporte Trofeo – 4,5 секунды, а полноприводный Levante Trofeo, напомним, выполняет это упражнение быстрее всех в «заряженном» семействе – за 4,1 секунды. Однако максимальная скорость последнего ограничена 302 км/ч, а обе «четырёхдверки» способны разгоняться до 326 км/ч.

Отметим, ранее у Ghibli не было версии с мотором V8: у топового исполнения под капотом была трёхлитровая «шестёрка» с отдачей в 430 л.с. Полноприводная версия седана с этим двигателем набирала «сотню» за 4,7 секунды, заднеприводная – за 4,9 секунды. В свою очередь Quattroporte этот V8 от Ferrari уже знаком, ведь модель оснащается этим мотором в исполнении GTS (мощность – 530 л.с.).



На фото: Maserati Quattroporte Trofeo 1 / 4 На фото: Maserati Quattroporte Trofeo 2 / 4 На фото: Maserati Quattroporte Trofeo 3 / 4 На фото: Maserati Quattroporte Trofeo 4 / 4

Внешне автомобили, входящие в семейство Trofeo, имеют несколько отличий от «обычных» версий. Так, отличаются их решётки радиатора, диффузоры, а также задние фонари в форме бумеранга («по мотивам» концептов 3200 GT и Alfieri). Кроме того, у «горячих» модификаций красные акценты на боковых воздуховодах и фирменный знак на задней стойке. «Заряженным» седанам положены 21-дюймовые колёсные диски (у кроссовера – 22-дюймовые «катки»). Кроме того, для Ghibli создали иной капот с вентиляционными отверстиями, которые служат для дополнительного охлаждения двигателя.



В салоне видны подголовники с вышитым на них названием «заряженного» семейства, а также декоративные элементы из углеродного волокна. Кресла отделаны кожей с контрастной прострочкой. Автомобили получили также обновлённую информационно-развлекательную систему, теперь диагональ её сенсорного экрана составляет 10,1 дюйма – такая же «мультимедийка» досталась недавно представленному гибридному седану Ghibli.

Напомним, Maserati Ghibli Hybrid оснастили бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёркой» (она также устанавливается под капоты Alfa Romeo Giulia и Stelvio). Она работает в тандеме с электрическим довеском – 48-вольтовым стартер-генератором. Также «мягкий гибрид» получил небольшую литий-ионную батарею (её расположили в багажнике седана). Совокупная отдача системы составляет 330 л.с., крутящий момент – 450 Нм. Система идёт в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом», привод – только задний. На разгон с места до «сотни» гибридной «четырёхдверке» нужно 5,7 секунды, а её максимальная скорость равна 255 км/ч.

