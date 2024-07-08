Mazda MX-5 теряет более мощный мотор на европейском рынке

Mazda выпускает двухдверную модель MX-5 с 1989 года, а актуальное четвёртое поколение появилось в 2014-м (на некоторых рынках – Roadster, Miata и MX-5 Miata). Ранее мы сообщали о том, что модель получила обновки к текущему модельному году: сначала появился вариант для домашнего рынка, потом европейская версия, а позже освежили и американский родстер. Теперь появилась информация об изменении моторной гаммы «старосветского» MX-5.

На фото: актуальный родстер Mazda MX-5 (для европейского рынка)

Японская марка вынуждена отказаться от 2,0-литрового двигателя для своего родстера, продаваемого в Европе, из-за более строгих норм по уровню выбросов вредных веществ в атмосферу. Об этом сообщает Motor1.com со ссылкой на представителей офисов и дилеров компании в Италии, Хорватии и Румынии.



По словам источников, сейчас европейцы уже не смогут оформить заказ на новый родстер Mazda MX-5 с 2,0-литровым мотором, хотя на складах у некоторых дилеров такие машины ещё остались. Кроме того, сообщается, что купить вариант с этой «начинкой» пока ещё можно в Великобритании (вышла из состава Европейского союза в начале 2020 года).



В отставку в Европе отправляется 2,0-литровый четырёхцилиндровый двигатель Skyactive-G, мощность которого составляет 184 л.с., а максимальный крутящий момент – 205 Нм. В пару к этому мотору предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач. Это, кстати, единственная «начинка» для родстера Mazda в Штатах.



Теперь на «старосветском» рынке двухдверку можно купить только с младшим мотором: речь идёт о 1,5-литровом атмосфернике, отдача которого равна 132 л.с. (152 Нм). Он тоже работает в комплекте с 6МКП. Известно, что объём выбросов у автомобилей с базовым двигателем составляет 142 г/км, а у машин с 2,0-литровым мотором – 153 г/км.

На фото: салон Mazda MX-5

Согласно официальному сайту Mazda в Германии (один из крупнейших европейских рынков), MX-5 с более мощным мотором по-прежнему есть в продаже. Его цена здесь стартует с отметки 37 790 евро (эквивалентно примерно 3,63 млн рублей по текущему курсу), а за стартовый вариант просят не менее 33 190 евро (около 3,19 млн рублей).



Напомним, сейчас японская компания занимается разработкой Mazda MX-5 следующего поколения. Предполагается, что новинку создадут по мотивам концепта Iconic SP, который был представлен минувшей осенью в Токио в рамках выставки Japan Mobility Show. Одной из главных особенностей шоу-кара является его гибридная техника: в её основе лежит двухсекционный роторно-поршневой двигатель, установленный по центру автомобиля. РПД вращает генератор, который вырабатывает электричество и запасает его в батарее для питания электромотора. Заявленная отдача этой системы равна 370 л.с. при снаряженной массе в 1450 кг.