Mazda MX-5 Miata получила новую оптику, мультимедиа и подорожала в США

Посвежевшей двухдверке японской марки оставили прежний мотор, который может работать в паре как с механической коробкой передач, так и с автоматом.

Mazda выпускает двухдверную модель MX-5 с 1989 года, а актуальное четвёртое поколение появилось в 2014 году. Осенью прошлого года версия для домашнего рынка перешла в 2024 модельный год, получив ряд обновок. Теперь изменения добрались и до американского варианта двухдверки, который здесь продаётся с прибавкой Miata к названию. Цены известны.

На фото: Mazda MX-5 Miata 2024 модельного года

MX-5 Miata текущего модельного года получила иную полностью светодиодную оптику, причём речь идёт и о фарах с новыми ходовыми огнями, и о задних фонарях. Ещё двухдверку снабдили колёсными дисками с обновлённым дизайном, а цветовую палитру кузова расширили за счёт нового варианта под названием Aero Gray (правда, он доступен за доплату в размере 450 долларов).

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Обновки имеются и в интерьере. Помимо подкорректированного щитка приборов и пересмотренной центральной консоли модель получила новую информационно-развлекательную систему с поддержкой Android Auto, Apple CarPlay, а также в неё интегрированы сервисы виртуального ассистента Alexa (с его помощью, к примеру, можно голосом настроить «климат» и акустику в салоне). Диагональ тачскрина мультимедиа у обновлённой Mazda MX-5 Miata равна 8,8 дюйма, тогда как у дореформенной версии семидюймовый дисплей.



MX-5 Miata 2024 модельного года получили новую рулевую рейку и перенастроенную систему гидроусилителя рулевого управления. В компании пояснили, что это позволило сделать рулевое управление более плавным и с чётким ощущением «центровки» для спокойного движения по трассам.



Ещё у модификаций Club и Grand Touring асимметричный самоблокирующийся дифференциал с изменёнными настройками блокировки при торможении и ускорении. Кроме того, варианту Club добавили новый режим DSC-Track (он предполагает вмешательство системы в процесс торможения, если это потребуется). За доплату можно получить 17-дюймовые колёсные диски BBS, модернизированные тормоза Brembo и спортивные кресла Recaro.



«Начинка» у автомобилей осталась прежняя – все исполнения MX-5 Miata оснащаются 2,0-литровым четырёхцилиндровым двигателем, мощность которого составляет 184 л.с., а максимальный крутящий момент – 205 Нм. В пару к этому мотору предлагается либо шестискоростная механика, либо шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Напомним, в Японии в ходе недавнего обновления этот же мотор Mazda MX-5 оставили без изменений, а «младший» – 1,5-литровый атмосферник был форсирован на 4 л.с. – до 134 л.с.



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В США цена MX-5 Miata Soft Top 2024 модельного года стартует с отметки 28 985 долларов (на 935 долларов больше, чем у дореформенного аналогичного исполнения). За топовый вариант с мягким верхом придётся заплатить не менее 35 205 долларов. Стоимость посвежевшей модификации RF начинается с 37 010 долларов, а покупка самого богатого варианта родстера обойдётся в 40 210 долларов.

