Mazda анонсировала таинственный концепт, который может оказаться предвестником нового MX-5

Многие японские производители сейчас готовятся к мероприятию, на котором они представят свои последние наработки в области автомобильного дизайна и технологий: речь идёт о выставке Japan Mobility, которая стартует в Токио в конце этого месяца. Не станет исключением и Mazda – компания намерена презентовать стенд, посвящённый модели MX-5, со слоганом «Будущее, созданное любовью к автомобилям».

Концепт Mazda Vision Study, показанный осенью 2022 года

В компании отметили, что на выставке будут представлены различные версии «модели-иконы», в том числе MX-5 первого поколения, уменьшенная копия спорткара, предназначенная для детей, а также актуальная двухдверка. Однако главным экспонатом станет таинственный концепт, который, очевидно, должен быть связан с MX-5, при этом его название японский производитель пока держит в секрете.



Анонс компания сопроводила единственным тизером, который частично демонстрирует корму шоу-кара. На снимке мы видим затемнённый силуэт с объёмными полукружьями, исполняющими роль задних фонарей, а также, пара красных тонких вертикальных полос по центру заднего бампера, а также светящееся наименование бренда.



Это оформление многим может показаться знакомым, и не зря: так же выглядела корма концепта Mazda Vision Study, который марка показала в ноябре прошлого года. Не исключено, что новый шоу-кар станет эволюцией прошлогодней концептуальной двухдверки. Уже тогда предполагалось, что Мазда показала предвестника спорткара MX-5 нового поколения; скорее всего, теперь мы узнаем больше подробностей.



Тизер нового концепта Mazda

Шоу-кар Mazda Vision Study представлял собой цифровой автомобиль, мелькнувший на видео в рамках презентации стратегии бренда, рассчитанной до конца текущего десятилетия. Напомним, Mazda MX-5 актуального четвёртого поколения дебютировало в 2014 году, недавно модель для домашнего рынка перешла в 2024 модельный год с рядом изменений.



Так, в ходе этого обновления двухдверка получила полностью светодиодную и слегка изменённую оптику, иные колёсные диски, а также расширенную палитру цветов кузова – появился новый вариант Aero Gray Metallic. Список оборудования пополнил адаптивный круиз-контроль, а в салоне установили более крупный тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 8,8 дюйма. Отдача 1,5-литрового атмосферника была увеличена на 4 л.с. (до 134 л.с.), мощность 2,0-литрового двигателя осталась прежней – 184 л.с.

На фото: актуальный спорткар Mazda MX-5 1 / 3 На фото: актуальный спорткар Mazda MX-5 2 / 3 На фото: актуальный спорткар Mazda MX-5 3 / 3

Ранее сообщалось, что преемник Mazda MX-5 уже на подходе: фотошпионы успели поймать первые тестовые прототипы в ходе дорожных испытаний. Глава отдела разработок Mazda Europe Йоахим Кунц в прошлом году отмечал, что жизненный цикл каждого поколения MX-5 составляет примерно десять лет, то есть пятое поколение сейчас находится в активной стадии разработки. По предварительным данным, что спорткар получит уникальную платформу; ему могут оставить ДВС и задний привод.

