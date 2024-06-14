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  • На автодроме Игора Драйв прошел 4 этап Чемпионата, Кубка и Первенства России по ралли-кроссу

На автодроме Игора Драйв прошел 4 этап Чемпионата, Кубка и Первенства России по ралли-кроссу

14.06.2024 8 0 0

На эти дни трасса автодрома стала ареной для напряжённой схватки среди спортсменов из разных городов России.Традиционно заезды пилотов ралли-кросса были зрелищными и богатыми на острые моменты. Ведь в этапе принимали участие не только опытные спортсмены, но пилоты, для которых этот сезон первый в спортивной карьере. Каждый заезд был уникален. А учитывая непростую трассу автодрома Игора Драйв, смена лидеров и эффектная борьба между участниками наблюдались практически постоянно.

За три дня соревнований были и яркие обгоны на крутых поворотах, и потери колес. Особенно интересно было наблюдать за тем, как пилоты проходят Джокер: кому-то он позволял сделать рывок и выйти в лидеры, а для других пилотов становился причиной еще большего отставания. Это в очередной раз доказывало, что автоспорт – это не просто виртуозное управление автомобилем, но и умение правильно выстраивать стратегию ведения гонки.

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По итогам 4 этапа Чемпионата, Кубка и Первенства России по ралли-кроссу лидерами стали

Чемпионат России

Национальный

  • 1 место – Владимир Косарев (№98, Екатеринбург)
  • 2 место – Рустам Фатхутдинов (№18, Казань)
  • 3 место – Алексей Масиков (№38, Братск)

Супер 1600

  • 1 место – Станислав Новиков (№10, с. Белоостов)
  • 2 место – Станислав Миникаев (№45, Казань)
  • 3 место – Роман Голиков (№5, Москва)

Кубок России

Д2Н

  • 1 место – Александр Тихонов (№91, Первоуральск)
  • 2 место – Станислав Миникаев (№42, Казань)
  • 3 место – Андрей Пироженко (№33, Брянск)

Суперавто

  • 1 место – Артур Егоров (№39, Казань)
  • 2 место – Станислав Кокорев (№99, Москва)
  • 3 место – Дмитрий Бадмаев (№37, Улан-Удэ)

Первенство России

Д2-Юниор

  • 1 место – Иван Журавлев (№34, Санкт-Петербург)
  • 2 место – Семен Черников (№80, Тольятти)
  • 3 место – Арсений Малыгин (№17, Екатеринбург)

Командный зачет Первенства РАФ

  • 1 место – MSK Racing Team
  • 2 место – СШОР-ФАСВО
  • 3 место – СШОР-ФАСВО 1

Гонка поддержки

Кросс кар

  • 1 место – Никита Назимов (№42, Санкт-Петербург)
  • 2 место – Рустам Фатхутдинов (№18, Казань)
  • 3 место – Денис Балясников (№47, Выборг)
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кольцевые гонки ралли автоспорт

 

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