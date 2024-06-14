На автодроме Игора Драйв прошел 4 этап Чемпионата, Кубка и Первенства России по ралли-кроссу

За три дня соревнований были и яркие обгоны на крутых поворотах, и потери колес. Особенно интересно было наблюдать за тем, как пилоты проходят Джокер: кому-то он позволял сделать рывок и выйти в лидеры, а для других пилотов становился причиной еще большего отставания. Это в очередной раз доказывало, что автоспорт – это не просто виртуозное управление автомобилем, но и умение правильно выстраивать стратегию ведения гонки.
По итогам 4 этапа Чемпионата, Кубка и Первенства России по ралли-кроссу лидерами стали
Чемпионат России
Национальный
- 1 место – Владимир Косарев (№98, Екатеринбург)
- 2 место – Рустам Фатхутдинов (№18, Казань)
- 3 место – Алексей Масиков (№38, Братск)
Супер 1600
- 1 место – Станислав Новиков (№10, с. Белоостов)
- 2 место – Станислав Миникаев (№45, Казань)
- 3 место – Роман Голиков (№5, Москва)
Кубок России
Д2Н
- 1 место – Александр Тихонов (№91, Первоуральск)
- 2 место – Станислав Миникаев (№42, Казань)
- 3 место – Андрей Пироженко (№33, Брянск)
Суперавто
- 1 место – Артур Егоров (№39, Казань)
- 2 место – Станислав Кокорев (№99, Москва)
- 3 место – Дмитрий Бадмаев (№37, Улан-Удэ)
Первенство России
Д2-Юниор
- 1 место – Иван Журавлев (№34, Санкт-Петербург)
- 2 место – Семен Черников (№80, Тольятти)
- 3 место – Арсений Малыгин (№17, Екатеринбург)
Командный зачет Первенства РАФ
- 1 место – MSK Racing Team
- 2 место – СШОР-ФАСВО
- 3 место – СШОР-ФАСВО 1
Гонка поддержки
Кросс кар
- 1 место – Никита Назимов (№42, Санкт-Петербург)
- 2 место – Рустам Фатхутдинов (№18, Казань)
- 3 место – Денис Балясников (№47, Выборг)
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