На российских автозаправках снова выросли ценники

На российских автозаправках снова выросли ценники

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Несмотря на то, что нефтяники по-прежнему должны сдерживать розничные цены, бензин в октябре подорожал.

Сниженные на бензин и дизель акцизы продолжают действовать (это продлится до начала следующего года), а значит, нефтеперерабатывающие компании обязаны сдерживать рост ценников на АЗС. Такое соглашение было принято в конце весны текущего года, поводом стало резкое увеличение стоимости топлива, которое россияне ощутили после президентских выборов.

Car fueling at the gas station

В течение лета и первого осеннего месяца в большинстве регионов РФ нефтяники сдерживали рост цен: они либо не поднимались, либо даже немного снижались. Однако в начале октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат) зафиксировала хоть и небольшой, но всё-таки рост розничных цен.

Так, средний ценник литра бензина в стране 1 октября составлял 43,24 рубля, к 8 числу он увеличился до 43,28 рубля. Самый популярный бензин – марки Аи-92 – подорожал всего на 2 копейки за указанный период (с 41,37 до 41,39 руб. за литр); Аи-95 – на 5 копеек (с 44,57 до 44,62 руб. за литр). Дизельное топливо за указанный период подорожало сразу на 10 копеек – с 44,59 до 44,69 руб. за литр.

Empty petrol station

Судя по статистике ведомства, за первую неделю октября цены на бензин выросли в 33 центрах субъектов РФ. Самое заметное подорожание отмечено в Иркутске (на 2,2%), в Кызыле (на 1,3%), а также в Чите (на 0,9%). В Санкт-Петербурге средний ценник бензина на АЗС увеличился на 0,2%, в Москве топливо за неделю не подорожало. Снижение стоимости бензина зафиксировано лишь во Владикавказе (на 0,2%).

С начала следующего года горючее в стране, скорее всего, снова подорожает. И это будут уже не 4 копейки. Причин поднять ценники у нефтяников окажется сразу несколько: увеличение НДС (налога на добавленную стоимость), НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых), возврат к прежним акцизам на бензин и дизтопливо, а также одновременное их увеличение. Не будем забывать и про возможное подорожание нефти, падение рубля и иные факторы, которые также находят свое отражение в ценах на российских заправках.

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Несмотря на всё это, правительство РФ в очередной раз оптимистично заверило, что увеличение розничных цен на топливо в стране не превысит инфляцию в 2019 году. Кстати, в преддверии 2018-го обещали то же самое. Напомним, на множественные предупреждения и прогнозы власти не реагировали, предпринять хоть какие-то действия для «обуздания» роста ценников на АЗС их заставили только акции протеста россиян.

Есть и новые прогнозы на 2019 год. О том, что бензин может подорожать на 10%, в конце лета текущего года сказал глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Это означает, что каждый литр подорожает как минимум на 4 рубля.

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Теги: Авто и общество , В России , автозаправки , бензин , дизельное топливо , цена топлива
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