Правительство РФ пообещало сдерживать рост цен на бензин в следующем году, подобное прошлогоднее обещание к нужному результату не привело.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак рассказал о том, что кабмин намеревается удержать резкий рост цен на автомобильное топливо в 2019 году. Он пояснил, что для бюджета рост цен на нефть (сейчас 86 долларов за баррель) выгоден, однако для потребителей нефтепродуктов – нет. Поэтому власти будут удерживать рост цен в пределах инфляции.

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, у правительства есть необходимые инструменты для того, чтобы сдерживать рост цен на автомобильное топливо в России. Он этом сообщает телеканал «Россия 24».

Предположительно с этим поможет отрицательный акциз, который будет использоваться в рамках налогового маневра в нефтегазовой отрасли со следующего года. Речь идёт о том, что нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают топливом внутренний рынок (отправляют не менее 10% от всего произведённого бензина), получат льготы в виде вычета по акцизу.

Помимо этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому нефтяникам будут положены субсидии за сдерживание розничных цен на топливо в 2019 году. Причём примерно половину суммы, которая потом будет распределена НПЗ в виде субсидий, по сути выплатят сами нефтяные компании – в виде увеличенных налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

На вопрос о том, стоит ли российским автомобилистам опасаться того, что цена литра бензина в следующем году вырастет на 4,5 руб., Дмитрий Козак ответил, что не стоит. С подобными прогнозами о подорожании бензина ранее выступали в Российском топливном союзе. По словам его главы Евгения Аркуши, бензин может в 2019 году резко прибавить в цене из-за повышения акциза и налога на добавленную стоимость (НДС).

По данным Росстата, средняя цена одного литра бензина на 1 октября 2018-го в РФ составляла 43,24 руб., дизельного топлива – 44,59 руб. Самый дорогой бензин традиционно можно найти на АЗС в городах Южного федерального округа (44,57 руб. за литр), Северо-Кавказского ФО (44,33 руб. за литр) и Дальневосточного ФО (44,19 руб. за литр). Меньше всех за бензин платят автомобилисты в Сибирском ФО (41,84 руб. за литр).