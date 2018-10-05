Власти уверяют, что бензин подорожает в пределах инфляции в 2019 году

Власти уверяют, что бензин подорожает в пределах инфляции в 2019 году

25 0 0
Правительство РФ пообещало сдерживать рост цен на бензин в следующем году, подобное прошлогоднее обещание к нужному результату не привело.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак рассказал о том, что кабмин намеревается удержать резкий рост цен на автомобильное топливо в 2019 году. Он пояснил, что для бюджета рост цен на нефть (сейчас 86 долларов за баррель) выгоден, однако для потребителей нефтепродуктов – нет. Поэтому власти будут удерживать рост цен в пределах инфляции.

Gas station

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, у правительства есть необходимые инструменты для того, чтобы сдерживать рост цен на автомобильное топливо в России. Он этом сообщает телеканал «Россия 24».

Предположительно с этим поможет отрицательный акциз, который будет использоваться в рамках налогового маневра в нефтегазовой отрасли со следующего года. Речь идёт о том, что нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают топливом внутренний рынок (отправляют не менее 10% от всего произведённого бензина), получат льготы в виде вычета по акцизу.

12020e36c74530e7a3cc55f09fea1bc0-995x0-90 (3)

Помимо этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому нефтяникам будут положены субсидии за сдерживание розничных цен на топливо в 2019 году. Причём примерно половину суммы, которая потом будет распределена НПЗ в виде субсидий, по сути выплатят сами нефтяные компании – в виде увеличенных налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

На вопрос о том, стоит ли российским автомобилистам опасаться того, что цена литра бензина в следующем году вырастет на 4,5 руб., Дмитрий Козак ответил, что не стоит. С подобными прогнозами о подорожании бензина ранее выступали в Российском топливном союзе. По словам его главы Евгения Аркуши, бензин может в 2019 году резко прибавить в цене из-за повышения акциза и налога на добавленную стоимость (НДС).

Depositphotos_8242369_original

По данным Росстата, средняя цена одного литра бензина на 1 октября 2018-го в РФ составляла 43,24 руб., дизельного топлива – 44,59 руб. Самый дорогой бензин традиционно можно найти на АЗС в городах Южного федерального округа (44,57 руб. за литр), Северо-Кавказского ФО (44,33 руб. за литр) и Дальневосточного ФО (44,19 руб. за литр). Меньше всех за бензин платят автомобилисты в Сибирском ФО (41,84 руб. за литр).

Читайте также:

Бензин в России не будет дорожать до конца года

Теги: Авто и общество , В России , автозаправки , бензин , цена топлива
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
57 Тест-драйвы / Одиночные
Апельсинки от осинки: тест-драйв Lada Vesta Sport
22 Тест-драйвы / Одиночные
Шо, опять? Тест-драйв обновленного УАЗ Патриот
12 Статьи / Премьеры
А что, так можно было? Новый Suzuki Jimny: обзор и видео
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Конкурент Hyundai Creta от Volkswagen: первое видео без камуфляжа

Немецкая марка распространила новый видеотизер маленького «паркетника» T-Cross. Кроме того, Volkswagen объявил дату мировой премьеры модели.

1303 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / История
Задний привод, Северный полюс и Париж – Дакар: мифы и факты о ВАЗ-2121 Нива

Более четырёх десятилетий в Тольятти выпускается полноприводный автомобиль на базе Жигулей. За это время легендарная Нива сохранила привычный силуэт, но стала мощнее, тише, комфортабельнее и экономичнее – конечно,…

384 0 2
Статьи / Практика
Из цилиндра в колесо: обзор советского предка компрессора для подкачки шин

Если вы думаете, что ручной Т-образный автомобильный насос – это низшая ступень эволюции, то вы ошибаетесь. В середине ХХ века шоферам и не снился современный комфорт, и для того, чтобы просто накачать колесо, им иногда…

288 0 0
Статьи / Премьеры
У него 12 см! Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC: обзор и видео

Первый «долгоиграющий» электрокар концерна Daimler – среднеразмерный кроссовер Mercedes-Benz EQC – совершил на Парижском автосалоне свой первый выход в ширнармассы. Многие журналисты, в том числе корреспондент портала…

758 0 2
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Tucson JM с пробегом: прожорливые моторы и беззащитные АКП

Hyundai Tucson в своё время радовал надёжностью и неприхотливостью. В первой части обзора мы рассказывали, что если что-то и ломается в салоне, ходовой части и электрике, то не настолько, чтобы выкладывать за ремонт…

5499 11 2
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Tucson JM с пробегом: текущий бензобак и салон, где всё ломается

Скажем честно: не каждый знает, как правильно произносится название этого автомобиля ― Tucson, а уж чего ждать от этой машины в десятилетнем возрасте, для многих и вовсе загадка. Но как бы эту машину ни называли, любят…

4279 0 4
Выбор авто / Подержанные авто
Cadillac CTS II с пробегом: коробки от грузовика и моторы от лукавого

CTS второго поколения ― машина на любителя. Не каждый готов посвятить жизнь поиску запчастей на американских сайтах и отваливать за них приличные деньги, получая в ответ лишь осознание эксклюзивности своего автомобиля.…

4977 1 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

176267 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

142127 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

64855 37 4
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

23857 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

17138 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

11594 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

36284 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

11351 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

10337 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

393397 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

264144 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

77418 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?