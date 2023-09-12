Курская трасса Крутой Лог уже несколько лет не принимала такие крупные соревнования, как Чемпионат России по автокроссу. Для многих пилотов это была новая трасса, к которой нужно было привыкнуть, выстроить стратегию, правильно вести гонку.

Заезды были динамичными и интересными. Борьба была на каждом из кругов. Но, видимо, сказывается близость к финалу: лидеры не готовы были сдавать свои позиции, и серьезных изменений в турнирной таблице на этом этапе не произошло.

В классе Д2Н в тройке лидеров появился новый пилот – Евгений Горошко, который до этого не поднимался на пьедестал, а на этом этапе занял третье место. В итоге лучшими стали Павел Корпачев, Михаил Жужгов и Евгений Горошко.

В Д3-Спринт лидеры менялись практически на протяжении всех заездов. А наиболее профессиональными, с точки зрения выстраивания тактики, стали Никита Назимов, Азат Бадретдинов и Андрей Бадин.

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В классе Супер-1600 вперед вырвались спортсмены, которые раньше не попадали в тройку лучших. Лидером стал Василий Демин, который раньше занимал третью строчку. На втором месте – Павел Корпачев, на третьем – Александр Борзяков.

В Первенстве России, которое проходило одновременно с Чемпионатом, также была серьезная борьба за высокие позиции.

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Три класса: Д3-мини, Д3-250 и Багги 600, молодые пилоты, которые активно проявляли себя на протяжении всего сезона. Им было непросто, так как некоторые спортсмены сменили класс участия, для некоторых эта трасса была новой. Но тем интереснее было зрителям наблюдать за их борьбой.

По результатам заездов перед финальным этапом самыми сильными пилотами в классе Д3-250 стали Максим Дорохов, Тимур Садеев и Тимофей Жарков. Лидеры класса Д3-мини: Феликс Жигулин, Дмитрий Крючков, Лев Брагин. Пилоты класса Багги 600, которые взошли на пьедестал: Максим Шерстяных, Денис Балясников и Мирослав Филимонов.

До решающих заездов сезона осталось буквально несколько дней. 16 сентября в Воронеже решится, кто же станет лидером соревнований 2023 года.

Чемпионат России

Д2Н

1 — Павел Корпачев (№3, Курск)

2 — Михаил Жужгов (№15, Пермь)

3 — Евгений Горошко (№14, Курск)

Д3-Спринт

1 — Никита Назимов (№42, Санкт-Петербург)

2 — Азат Бадретдинов (№88, Набережные Челны)

3 — Андрей Бадин (№98, Гуково)

Супер-1600

1 — Василий Демин (№40, Братск)

2 — Павел Корпачев (№12, Курск)

3 — Александр Борзяков (№13, Тольятти)

Первенство России

Д3-250

1 — Максим Дорохов (№12, Воронеж)

2 — Тимур Садеев (№73, Ульяновск)

3 — Тимофей Жарков (№77, Москва)

Багги 600

1 — Максим Шерстяных (№97, Набережные Челны)

2 — Денис Балясников (№47, Выборг)

3 — Мирослав Филимонов (№13, Воронеж)

Д3-мини

1 — Феликс Жигулин (№86, Верхняя Пышма)

2 — Дмитрий Крючков (№12, Москва)

3 — Лев Брагин (№71, Березовский)

Партнёрский материал