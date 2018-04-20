В Сети появились новые официальные фотографии кроссовера Kamiq, предназначенного для китайского рынка. Первый показ модели пройдет 23 апреля, публичная премьера SUV состоится два дня спустя на Пекинском автосалоне. Производство кросса наладят в Поднебесной на заводе СП концернов Volkswagen и SAIC. На местный рынок новинка выйдет в июне, в линейке марки она окажется на ступеньку ниже вседорожника Karoq. В Шкода уверяют, что за пределы Китая кроссовер не выберется.

Технические характеристики Kamiq по-прежнему пока не раскрываются. По предварительным данным, «паркетник» построен на платформе MQB, его длина равна 4 390 мм, ширина – 1 781 мм, высота – 1 593 мм (с рейлингами – 1 606 мм), размер колесной базы составляет 2 610 мм. Таким образом, Камик меньше китайской версии Skoda Karoq. Напомним, специально для Поднебесной Карок «растянули»: длина и колесная база увеличены на 50 мм по сравнению со «старосветским» SUV. Так, габариты Karoq, представленного в Китае, следующие: 4 432/1 841/1 614 мм, колесная база – 2 688 мм.

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Внешний облик Skoda Kamiq выполнен в фирменном стиле марки, интерьер же получился довольно простеньким – например, кресла обиты тканью и искусственной кожей, и пока неизвестно, будет ли у модели полностью «кожаный» салон. В список оборудования вошли система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, 17-дюймовые диски, мультимедийная система с сенсорным экраном.

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Ожидается, что китайцам Kamiq предложат с единственным бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 110 л.с., который работает в паре с «механикой» или «автоматом». Вероятно, речь идет о моторе нового семейства ЕА211 Evo. Привод же, скорее всего, будет только передним.

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Цена новинки Skoda пока не объявлена. Более крупный Karoq в Китае сегодня стоит от 139 900 юаней – это примерно 1 356 000 рублей по актуальному курсу.

Первые «живые» фото кроссовера Skoda Kamiq появились в базе министерства промышленности Китая в январе 2018-го. В начале этой недели марка распространила официальные эскизы модели.