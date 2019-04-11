Нормы устарели: лимит скорости 90 км/ч уйдёт в прошлое

Инициаторы считают, что повышение максимальной разрешённой скорости на трассах не повлечёт за собой увеличение числа ДТП.

Законодатели выступили с предложением отправить в прошлое устаревший скоростной лимит на трассах – 90 км/ч. По их мнению, российскую систему давно пора привести в соответствие с общемировой или хотя бы европейской практикой. В большинстве зарубежных стран на загородных автодорогах можно ездить заметно быстрее.

О планах по изменению скоростного режима сказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он сослался на «научные данные», согласно которым повышение скоростного лимита на трассах соответствующих категорий не ведёт к росту аварийности.

Это предложение поддержал председатель комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Он считает, что России пора «забыть о скоростном режиме 70-х годов» (тогда была установлена максимальная скорость на уровне 90 км/ч). Он пояснил, что в те времена были ещё не дороги, а «направления».

При этом депутат предлагает оставить прежними скоростные лимиты, действующие в посёлках, а также на дорогах I и II категорий (к ним относятся автомагистрали, скоростные трассы и обычные дороги, на которых нет прямых пересечений с ж/д и трамвайными путями). Отметим, на сегодняшний день в РФ есть несколько участков, где можно разгоняться до 130 км/ч, на части дорог разрешено двигаться при 110 км/ч, на большинстве загородных дорог в стране действует лимит – не более 90 км/ч.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в России на трассах повысят максимальную разрешённую скорость. Ограничение изменится на 20 км/ч: то есть в случае, если планка была на 90 км/ч, она поднимется до 110 км/ч; если же она сейчас равна 110 км/ч, то вырастет до 130 км/ч. Перед тем, как сменить дорожные знаки, Росавтодор проводит исследование с местными подразделениями ГИБДД и на основании его результатов принимает решение.

Евгений Москвичев заявил, что изменение скоростного лимита на трассах повысит конкурентоспособность страны в транспортных перевозках. Он пояснил, что сейчас грузовики в РФ проезжают по 500–600 км в сутки. Для сравнения, тяжеловозы в Европе успевают за это же время преодолеть 1 100-1 150 км пути.

О повышении максимальной допустимой скорости в России депутаты заговорили весьма своевременно. Дело в том, что в ГИБДД предложили значительно (в 6 раз!) увеличить размер штрафа за превышение лимита (начиная от минимального 20-40 км/ч). То есть, если сейчас за это нарушение водители платят 500 рублей, то будут – 3 тыс. рублей. Отметим, эта инициатива вряд ли будет одобрена: она не нашла поддержи в Госдуме и точно будет «в штыки» воспринята автосообществом. Ведь это самое частое нарушение ПДД, то есть оно затронет миллионы водителей. Помимо этого власти думают о возвращении старой нормы: штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч.