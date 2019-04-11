Штраф за превышение скорости может вырасти сразу в 6 раз: с 500 до 3 000 рублей

С соответствующей инициативой выступили в ГИБДД. Предполагается, что это поможет снизить число ДТП в стране.

В России в первом квартале 2019 года произошло 31 440 аварий, в которых погибло 3 023 человека, были ранены 41 049 участников. Если число ДТП и смертность продолжают снижаться (на 0,6 и 4,8% соответственно), то количество людей, получивших травмы за январь-март текущего года выросло по сравнению с тем же периодом 2018-го (на 0,8%). Такая динамика заставляет ГИБДД предлагать различные меры по снижению аварийности, в том числе весьма радикальные.

Одной из них стало предложение по увеличению минимального штрафа за превышение скорости на 20-40 км/ч сразу в 6 раз. Если сейчас за это нарушение ПДД водители платят 500 рублей (250 рублей в случае уплаты в течение 20 дней с момента выхода постановления), то предлагается увеличить размер взыскания до 3 тыс. рублей. Отметим, это самое «популярное» нарушение ПДД в стране: изменение затронет миллионы автовладельцев.

Об инициативе, которая вряд ли порадует автомобилистов, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГИБДД Олега Понарьина. Он пояснил, что в ведомстве таким образом хотят сократить число аварий, произошедших из-за превышения водителями скоростного лимита. По его словам, сейчас наблюдается рост количества таких ДТП, при этом каких-либо цифр он не назвал.

Помимо этого, Олег Понарьин поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости: с нынешних 20 до 10 км/ч. Речь идёт о возвращении старой нормы, которая действовала до 2013 года. При этом он пояснил, что ввести более суровую норму следует как минимум года через два. Этот срок понадобится для того, чтобы проверить все дороги в РФ с целью определить оптимальный скоростной режим движения на каждом участке пути. В ГИБДД признают, что не везде, где установлены знаки ограничения скорости «40» и «60», они действительно нужны.

Напомним, власти заговорили о возвращении старой нормы в конце прошлого года, когда глава дептранса Москвы Максим Ликсутов сказал о том, что повышенный «нештрафуемый порог» был введён в связи погрешностью работы камер. А сейчас, по его словам, устройства работают намного точнее, а значит, норму можно менять. В итоге профильные министерства обязали разработать соответствующие инициативы. Правительство тщательно изучит их к лету 2019-го.

Кстати, ранее глава ГИБДД Михаил Черников сказал о том, что штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч могут ввести в 2020-2021 годах. Он пояснил, что дороги страны уже инспектируются, по итогам этой проверки станет ясно, на каких участках нужно изменить действующий режим.

Замглавы ГИБДД Олег Понарьин также высказался за лишение возможности уплачивать штрафы со скидкой водителей, систематически нарушающих ПДД. Речь идёт в том числе о тех автомобилистах, которых дорожные камеры периодически ловят на несоблюдении скоростного лимита (кроме превышения на 10-20 км/ч). Также «дисконт» не должен распространяться на тех, кто едет быстрее, чем нужно, на 60 км/ч.

Отметим, скидку на уплату штрафов ГИБДД начали предоставлять 1 января 2016 года. Однако и сейчас только половину взыскания могут оплатить не все: «спецпредложение от ГИБДД» не распространяется на серьёзные нарушения ПДД, такие как управление ТС в нетрезвом состоянии, отказ от медосвидетельствования, оставление места ДТП, а также, например, за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора и т.д.

В конце прошлого года срок уплаты скидки на штрафы ГИБДД продлили: нововведение коснётся тех, кому «письмо счастья» слишком долго шло по обычной почте.