Новая «городская» версия рамного внедорожника Tank 500 анонсирована для РФ

Китайский вездеход с прибавкой Urban и гибридной силовой установкой доберётся до российских дилеров в первом квартале следующего года.

Марка Tank принадлежит «поднебесному» концерну Great Wall. Первенцем бренда на российском рынке стал «рамник» Tank 300, его живые продажи стартовали в середине марта текущего года. Следом линейку пополнила вторая модель – большой внедорожник Tank 500. Ранее он предлагался только с традиционным ДВС, но скоро семейство модели пополнится за счёт гибридного варианта.

На фото: Tank 500 Urban

Такая версия Tank 500 получит прибавку Urban к названию. Российский офис марки позиционирует этот вариант в качестве городского рамного внедорожника с семиместным салоном и гибридной «начинкой». В основе его силовой установки находится 2,0-литровый бензиновый турбомотор, его отдача составляет 245 л.с., а максимальный крутящий момент – 380 Нм. Он работает в комплекте с небольшой батареей и девятиступенчатым автоматом, в который интегрирован электродвигатель мощностью 54 л.с. (268 Нм).



У внедорожника с прибавкой Urban совокупная отдача силовой установки равна 299 л.с. (такая же как у версии Tank 500, оснащённой 3,0-литровым двигателем V6). Суммарный максимальный крутящий момент равен 616 Нм (у уже представленного в РФ варианта – 500 Нм). На разгон с места до «сотни» гибридной версии «пятисотого» требуется 7,9 секунды. Комбинированный расход топлива равен 8,5 литра на 100 км (при расчёте по используемому в Китае циклу NEDC): этот результат на три литра меньше по сравнению с вариантом с V6.

В российском офисе бренда подчеркнули, что Tank 500 Urban сохранил свою полноприводную систему, которая реализована по схеме Torque on Demand: она предполагает, что тяга постоянно передается на заднюю ось, передняя подключается при необходимости. Имеется понижающая передача, несколько ездовых режимов для асфальта и бездорожья, в том числе настраиваемый, а также блокировки межколёсных дифференциалов и функция Tank-turn (позволяет сократить диаметр разворота на пересечённой местности в условиях ограниченного пространства).



Tank 500 Urban рассчитан на семерых седоков, сидения третьего и второго рядов складываются, причём для дальнего диванчика предусмотрен электрический привод складывания в пропорции 50/50. В разложенном состоянии второй ряд можно регулировать в продольном направлении. Напомним, длина рамного внедорожника составляет 4878 мм, ширина – 1934 мм, высота – 1905 мм, а расстояние между осями –2850 мм. Дорожный просвет равен 224 мм.

У гибридной версии рамного внедорожника имеются отличия во внешности от уже представленной в РФ бензиновой. Так, Tank 500 Urban получил иную радиаторную решётку и колёсные диски, оформленные в другом стиле; кроме того, запасное колесо у него вынесено на багажную дверь с внешней стороны.



В российском представительстве Tank отметили, что более подробная информация о «городской» версии «пятисотого», о списке её оборудования и характеристиках станет известна позже. Ближе к дате начала продаж будут объявлены и цены. Известно, что гибридный вариант доберётся до российских дилеров в первом квартале 2024 года.