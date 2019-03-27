Новая «копейка» BMW: передний привод и «задушенный» мотор

Фирма BMW опубликовала фотографии предсерийных компактных хэтчбеков третьего поколения. Официальная премьера ожидается в сентябре на Франкфуртском автосалоне.

В 2016 году на автосалоне в Гуанчжоу BMW представила переднеприводный седан 1 серии на платформе UKL для китайского рынка, вызвавший шок и трепет у ортодоксальных поклонников марки – мол, неужели этот ширпотреб со временем появится и в других странах? Пределы Поднебесной переднеприводная «копейка» покинула лишь в середине прошлого года – модель начали продавать в Мексике, но в Европе интересы BMW в компактном сегменте пока по-прежнему представляет заднеприводная «копейка» второго поколения. Те, кто надеялся, что специально для европейских автогурманов баварская фирма сохранит задний привод на некоей альтернативной «копейке» нового поколения, будут огорчены: сегодня пресс-служба BMW официально сообщила, что и новые хэтчбеки 1 серии получат базовый передний привод. Разумеется, топ-версии будут снабжены системой полного привода xDrive, но изначальную переднеприводную природу автомобиля она не изменит.

Впрочем, это не означает, что на новой «копейке» будет скучно ездить: инженеры и испытатели BMW, судя по снимкам, в поту и мыле работают над тем, чтобы придать новинке породистые повадки, которые убедили бы даже самых упёртых фанатов не жалеть об утрате классической компоновки. В частности с так называемым силовым подруливанием, характерным для всех мощных переднеприводных машин, предлагается бороться с помощью технологии ARB, позаимствованной у гибридного хэчтбека i3s. Речь идёт об аналоге маздовской системы G-Vectoring, то есть программной надстройке в блоке управления двигателем, которая оперативно варьирует тягу в зависимости от угла поворота руля, скорости и действующих на машину перегрузок в поворотах. Программа, разумеется, работает в тандеме с традиционной системой стабилизации DSC, но отличается более высокой скоростью срабатывания, то есть вмешивается в управление гораздо раньше, чем DSC и фактически облегчает работу последней. Технология ARB войдёт в стандартную комплектацию всех новых «копеек», и избавиться от этой дополнительной электронной удавки будет нельзя.

Из двигателей заявлена пока что только 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» мощностью 306 л.с. для модификации M135i xDrive. Сообщается также, что благодаря смене компоновке «копейка» третьего поколения станет просторнее заднеприводных предшественниц: в частности запас пространства для ног задних пассажиров увеличится на 33 мм, над головами появится дополнительные 19 мм, а объём багажника вырастет на 20 л до 380 л.

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Фотографий интерьера пока нет, но, очевидно, он будет не таким простеньким, как у китайского седана и можно ожидать как минимум нового фирменного виртуального щитка приборов (хотя многие клиенты как раз предпочли бы старомодный аналоговый щиток).

Смена компоновки – мера для BMW вынужденная: она одновременно позволит удешевить производство «копейки» и сделать её более практичной и вместительной, то есть более привлекательной для массового потребителя. В своём классическом виде BMW 1 серии проигрывает основным конкурентам: на ключевом европейском рынке в прошлом году она нашла 127 681 покупателя, на 7,5% меньше, чем в 2017-м, тогда как Mercedes-Benz A-Class разошёлся тиражом 153 882 экземпляра (+7,2%), а результат Audi A3 составил 142 414 проданных автомобиля (-13,1%).

Спортивная BMW 2 серии тоже станет переднеприводной – как минимум в четырёхдверной модификации 2 Series Gran Coupe, анонсированной на прошлой неделе. Но новым двухдверкам, по слухам, всё же оставят задний привод! Инсайдеры уверяют, что у них будет не платформа UKL с поперечным расположением силового агрегата, а компактная версия модульной платформы CLAR от старших легковушек BMW. В общем, европейским автогурманам будет чем утешиться.