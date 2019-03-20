Запоздалый ответ Mercedes CLA от BMW: премьера — осенью

Компания BMW распространила первое изображение 2 Series Gran Coupe, а также назвала срок и место презентации модели. В основе машины лежит переднеприводная «тележка» UKL.

С ответом купеобразному седану Mercedes-Benz CLA баварская марка запоздала, причем довольно сильно: «мерседес» встал на конвейер еще в 2013-м, а в начале этого года «четырехдверка» сменила поколение. Баварцы же запустят на рынок конкурента CLA в виде BMW 2 Series Gran Coupe лишь следующей весной, хотя эту модель тестируют с 2017-го. Впрочем, премьера машины состоится все же в этом году – она пройдет в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. Пока фирма распространила только один тизер и поделилась общей информацией.

1 / 2 Так может выглядеть BMW 2 Series Gran Coupe по мнению дизайнера Kolesa.ru 2 / 2 Так может выглядеть BMW 2 Series Gran Coupe по мнению дизайнера Kolesa.ru

Разумеется, в BMW свою новинку называют «четырехдверным купе». Судя по всему, модель представляет собой седан (заводской индекс F44), а не лифтбек, как BMW 4 Series Gran Coupe. Четырехдверная «двойка» построена на переднеприводной платформе UKL, которая также лежит в основе седана BMW 1 Series (доступен только в Китае и Мексике), компактвэнов BMW 2 Series Active Tourer и Gran Tourer, кроссоверов BMW X1 и X2. При этом в компании подтвердили, что на той же «тележке» будет базироваться и глобальный хэтч 1 Series нового поколения (актуальная модель построена на заднеприводной платформе), который тоже дебютирует в этом году.

Между тем, по неофициальным данным, «двухдверка» BMW 2 Series следующей генерации будет построена на модульной платформе CLAR – истинное купе сохранит основной задний привод. А вот кабриолет из семейства может исчезнуть.

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О моторной гамме BMW 2 Series Gran Coupe компания пока умолчала. Предполагается, что седан получит трех- и четырехцилиндровые бензиновые двигатели, дизели, а также гибридные установки. Для модели будет доступен полный привод xDrive. Кроме того, у «четырехдверного купе», скорее всего, появится «заряженный» M-вариант – такую версию, как ожидается, оснастят мотором мощностью около 370 л.с.

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До России седан наверняка доберется, ведь BMW старается вывести все новинки на наш рынок – в РФ продают даже нишевый родстер BMW Z4. Кстати, у актуального купе второй серии в нашей стране продажи небольшие: в 2018-м «двухдверка» разошлась тиражом в 111 экземпляров. Для сравнения, купе 4 Series в прошлом году обрело 423 владельцев (без учета кабриолета).