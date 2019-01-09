Новый Mercedes-Benz CLA: понимающая мультимедиа и только многорычажка сзади

«Четырехдверное купе» Mercedes второго поколения оказалось крупнее предшественника. Старт продаж новинки намечен на весну этого года.

Купеобразный седан CLA первой генерации встал на конвейер в 2013-м, он создан на базе предыдущего хэтча Mercedes-Benz A-Class. Ранее модель была самой дешевой «четырехдверкой» в линейке премиум-бренда, но в 2018-м семейство А-класса пополнилось «стандартным» седаном. Тем не менее, от «купе» немцы отказываться не стали – CLA второго поколения (заводской индекс С 118) показали в рамках выставки потребительской электроники (CES), открывшейся накануне в Лас-Вегасе.

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Дизайн соплатформенных хэтча и седана A-Class копировать не стали: у головной оптики «четырехдверное купе» иная форма, а корму выполнили в стиле старшей модели CLS. Кроме того, у «купе» безрамочные стекла дверей. Салон же, напротив, полностью повторяет интерьер последнего A-Class: дефлекторы обдува тут также сделали в виде «турбин», цифровая «приборка» визуально объединена с сенсорным экраном мультимедийной системы.

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Кстати, именно из-за доработанной мультимедиа MBUX в качестве премьерной площадки выбрана выставка CES. Система теперь понимает больше фраз и распознает сложные голосовые запросы, плюс электроника может реагировать на команды только одного человека – того, кто первым произнес ключевую фразу «Hey, Mercedes». Управлять меню MBUX можно жестами, а еще система может автоматически адаптировать контент в зависимости от того, кто поднес руку к дисплею (водитель или передний пассажир).

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Длина нового Mercedes CLA равна 4688 мм, что на 48 мм больше, чем у предшественника, и на 139 мм больше по сравнению с седаном А-класса. Колесная база – такая же, как у «четырехдверки» A-Class (2729 мм, +30 мм по сравнению с прежним CLA). Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd не изменился — 0,23 против 0,22 у седана A-класса. Объем багажника CLA теперь составляет 460 литров, что на 10 литров меньше, чем у модели предыдущего поколения (у A-Class Sedan – 420 литров).

У купеобразной «четырехдверки» сзади – только многорычажка, тогда как у А-класса есть версии с полузависимой задней подвеской. Также у CLA перенастроили шасси, седан получил стабилизаторы увеличенной толщины. За доплату предложат адаптивные амортизаторы. Еще среди опций значится адаптивный круиз-контроль с функцией автоматической смены полосы движения.

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На данный момент новый седан представлен в единственной переднеприводной модификации CLA 250, оснащенной бензиновой двухлитровой «турбочетверкой», которая выдает 224 л.с. и 350 Нм (такой двигатель есть и в арсенале A Class). Мотор работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой 7G-DCT. К моменту выхода на рынок гамма Mercedes-Benz CLA будет расширена, в частности появятся варианты с турбодизелями, «механикой» и полным приводом 4Matic (с муфтой подключения задней оси). О «заряженных» AMG-версиях немцы также не забудут. В целом же моторная линейка будет такой же, как у А-класса. Кроме того, покупателям по-прежнему будет доступен еще и универсал CLA Shooting Brake, правда, точные сроки дебюта «сарая» пока не названы.

В Европе старт продаж седана CLA запланирован на май 2019 года. Чуть позже, вероятно, заказы на «четырехдверку» начнут принимать и в России. Цены еще не объявлены. Рекомендованная производителем цена предыдущего Mercedes CLA в РФ – от 2 330 000 рублей (седан А-класса стоит от 1 850 000 рублей). Впрочем, судя по нашему каталогу «Подобрать авто», в Москве, например, уходящий седан CLA можно найти и с более привлекательным ценником.