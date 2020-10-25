Solaris второго поколения производится с 2017 года, а в начале этого года автомобиль заметно обновился. Сегодня он представлен в единственном варианте кузова, и кросс-версии у него нет и никогда не было. Однако таковой обладает один из главных конкурентов на российском рынке – Lada Vesta. Стоит признать, что это, по сути, единственный кросс-седан в продаже, но не будет ничего удивительного, если такие автомобили будут появляться в будущем у других производителей. Во-первых, седан в кросс-версии становится более практичным за счёт высокого дорожного просвета, а во-вторых – преображается внешность автомобиля, что позволяет ему выделяться на фоне большинства конкурентов.
Представленный на рендерах седан получил накладки на колёсные арки и пороги из неокрашенного пластика. В дополнение к ним изменились передний и задний бампера в нижней части, имеющие теперь как чёрные пластиковые элементы, так и серебристые декоративные вставки. В серебристом же цвете выполнены корпуса боковых зеркал. Как уже говорилось, клиренс седана стал больше: если обычная модель располагает дорожным просветом в 160 мм, то показатель кросс-седана может составить порядка 20 см (Lada Vesta Cross располагает клиренсом в 203 мм). Не в последнюю очередь этого можно добиться за счёт установки колёс большего диаметра, которые также положительно скажутся на внешнем виде автомобиля.
Обновлённый Solaris представлен с двумя вариантами моторов. Базовый 1.4 развивает 100 «лошадок», однако для кросс-версии больше подойдёт 123-сильный 1.6. Коробка передач может быть как механической, так и «автоматом», оба варианта имеют 6 ступеней. Привод у седана исключительно передний, такой же могла бы получить и кросс-версия, ведь полноприводная трансмиссия оказалась бы слишком дорогой, да и увеличенного дорожного просвета в этом классе автомобилей было бы вполне достаточно для прибавки в практичности.
Сегодня в России цены на рестайлинговый Hyundai Solaris начинаются с отметки в 780 тысяч рублей за модификацию с вышеупомянутым мотором 1.4 и «механикой». 123-сильный вариант 1.6 с «автоматом» обойдётся минимум в 926 тысяч. Разумеется, кросс-версия была бы подороже, для сравнения, Lada Vesta Cross со 106-сильным мотором 1.6 и механической коробкой в комплектации Comfort на 79 тысяч дороже аналогичного обычного седана (814 900 против 735 900 рублей).
Между тем, на днях стало известно, что на российский рынок придёт флагманский кроссовер Hyundai Palisade.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться