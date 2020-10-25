Кроссоверы становятся всё более популярными, постепенно вытесняя при этом из модельного ряда и топов продаж легковые автомобили. Один из способов поддержать продажи легковых моделей – добавить им кросс-версию. Мы решили представить такую на основе одного из лидеров российского автомобильного рынка последних лет – седана Hyundai Solaris.

Solaris второго поколения производится с 2017 года, а в начале этого года автомобиль заметно обновился. Сегодня он представлен в единственном варианте кузова, и кросс-версии у него нет и никогда не было. Однако таковой обладает один из главных конкурентов на российском рынке – Lada Vesta. Стоит признать, что это, по сути, единственный кросс-седан в продаже, но не будет ничего удивительного, если такие автомобили будут появляться в будущем у других производителей. Во-первых, седан в кросс-версии становится более практичным за счёт высокого дорожного просвета, а во-вторых – преображается внешность автомобиля, что позволяет ему выделяться на фоне большинства конкурентов.

Представленный на рендерах седан получил накладки на колёсные арки и пороги из неокрашенного пластика. В дополнение к ним изменились передний и задний бампера в нижней части, имеющие теперь как чёрные пластиковые элементы, так и серебристые декоративные вставки. В серебристом же цвете выполнены корпуса боковых зеркал. Как уже говорилось, клиренс седана стал больше: если обычная модель располагает дорожным просветом в 160 мм, то показатель кросс-седана может составить порядка 20 см (Lada Vesta Cross располагает клиренсом в 203 мм). Не в последнюю очередь этого можно добиться за счёт установки колёс большего диаметра, которые также положительно скажутся на внешнем виде автомобиля.

Обновлённый Solaris представлен с двумя вариантами моторов. Базовый 1.4 развивает 100 «лошадок», однако для кросс-версии больше подойдёт 123-сильный 1.6. Коробка передач может быть как механической, так и «автоматом», оба варианта имеют 6 ступеней. Привод у седана исключительно передний, такой же могла бы получить и кросс-версия, ведь полноприводная трансмиссия оказалась бы слишком дорогой, да и увеличенного дорожного просвета в этом классе автомобилей было бы вполне достаточно для прибавки в практичности.

Обновлённый Hyundai Solaris 1 / 2 Обновлённый Hyundai Solaris 2 / 2

Сегодня в России цены на рестайлинговый Hyundai Solaris начинаются с отметки в 780 тысяч рублей за модификацию с вышеупомянутым мотором 1.4 и «механикой». 123-сильный вариант 1.6 с «автоматом» обойдётся минимум в 926 тысяч. Разумеется, кросс-версия была бы подороже, для сравнения, Lada Vesta Cross со 106-сильным мотором 1.6 и механической коробкой в комплектации Comfort на 79 тысяч дороже аналогичного обычного седана (814 900 против 735 900 рублей).

Между тем, на днях стало известно, что на российский рынок придёт флагманский кроссовер Hyundai Palisade.