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Обновлённый кроссовер Tesla Model Y: первые изображения

08.01.2025 259 0 0

На прошлой неделе были опубликованы первые шпионские фотографии рестайлингового электрокроссовера, благодаря которым видно, что он может получить заметно переработанный внешний вид.

Кроссовер Model Y был впервые представлен в марте 2019 года, а его производство и продажи стартовали в 2020 году. Всего за пару лет ему удалось стать самым популярным электромобилем в мире: по итогам 2022 года кроссовер разошёлся тиражом в 771 300 тысяч экземпляров, опередив ещё одну модель американской компании — седан Model 3. Сейчас, как видно по опубликованным недавно фотографиям тестовых прототипов, Tesla готовит обновление для своего бестселлера.

Нынешняя Tesla Model Y
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Нынешняя Tesla Model Y
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Нынешняя Tesla Model Y
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Судя по этим фотографиям, наибольшие изменения могут произойти спереди: впервые для бренда модель может получить раздельную переднюю оптику. На обычном месте проглядываются узкие горизонтальные светодиодные полоски дневных ходовых огней, а чуть ниже в бампер встроены блоки основного света фар. Их дизайн пока скрыт под толстым слоем маскировки, поэтому мы изобразили один из возможных вариантов в актуальном стиле легковых моделей компании. Сзади изменения также могут стать весьма заметными: скорее всего, здесь появится узкая светодиодная полоса во всю ширину крышки багажника, объединяющая фонари. Оформление самих фонарей при этом мы сделали в стилистике относительно недавно обновлённого седана Model 3.

Рендер обновлённой Tesla Model Y

Model Y представляет из себя среднеразмерный кроссовер с опциональным третьим рядом видений, позволяющим вместить до 7 человек. Его длина составляет 4751 мм, ширина — 1921 мм, высота — 1624 мм колёсная база — 2890 мм. Паркетник доступен с несколькими вариантами силовых установок: базовый Long Range оснащается единственным электромотором на задней оси и, соответственно, задним приводом (0-100 км/ч за 6,5 секунды). Есть также полноприводная версия Long Range с двумя электромоторами (0-100 км/ч за 4,8 секунды), а топовая модификация носит имя Performance и позволяет разогнаться до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Рендер обновлённой Tesla Model Y

Премьера рестайлингового кроссовера Model Y ожидается в ближайшие месяцы.

Напомним, осенью прошлого года Тесла представила беспилотный электрический автобус в стиле ретрофутуризма.

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