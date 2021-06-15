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Обновлённый Skoda Karoq: первые изображения

15.06.2021 2586 0 1

Популярный чешский кроссовер готовится к рестайлингу, а пока мы, пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, составили своё представление о внешности будущей новинки.

 

Skoda Karoq был представлен в мае 2017 года на специальном мероприятии в Стокгольме, он стал наследником модели Yeti. Первое время кроссовер производился только в Чехии, а с 2019-го его сборка была налажена в Нижнем Новгороде. Модель на конвейере уже 4 года, а это значит, что подходит время для планового рестайлинга. Первые шпионские фотографии тестовых образцов были опубликованы ещё прошлым летом, однако тогда не было видно никаких отличий от нынешнего кроссовера. И вот на днях появилось новое фото рестайлингового Карока в камуфляже, через который можно разглядеть некоторые изменения.

Судя по фотографии, новинка может получить более узкие фары (они буду заужаться в центральной части) со светодиодной начинкой, решётку радиатора изменённой формы, обновлённый бампер, также могут появиться новые нижние фары (мы изобразили вариант с более узкими и вытянутыми по горизонтали элементами оптики). Фотографий задней части пока нет, однако можем предположить, что кроссовер получит новые фонари изменённой формы, возможно в них расположатся динамические указатели поворотов, как на новых Skoda Octavia, Superb и Kodiaq. Также наверняка рестайлинг затронет задний бампер.

Карок построен на модульной платформе MQB, которую также используют кроссоверы Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan, Audi Q3 и другие. Достоверной информации об обновлениях в технической части пока нет, скорее всего, модель сохранит широкую гамму моторов нынешнего кроссовера. В соответствии с современными тенденциями, к ним могут добавиться гибридные модификации, также ранее ходили слухи о вероятном появлении мощной версии RS.

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Нынешний Skoda Karoq
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Нынешний Skoda Karoq
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Нынешний Skoda Karoq
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Сегодня в России минимальная стоимость Skoda Karoq составляет 1 529 000 рублей за 110-сильную модификацию с мотором 1.6, передним приводом и механической коробкой передач. Более мощный вариант 1.4 TSI (150 л.с.) с 8-ступенчатым «автоматом» обойдётся минимум в 1 657 000 рублей, доплата за полный привод (который идёт в паре с роботизированной коробкой DSG) составляет ровно 100 тысяч в аналогичной комплектации.

Кстати, пару недель назад мы провели тест-драйв полноприводного Skoda Karoq 1.4 TSI DSG.

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