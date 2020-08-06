Отзывные кампании ×

Опасный запах: в России отзывают кроссоверы Porsche Cayenne

06.08.2020 101 0 0

Под отзыв попали кроссоверы Porsche Cayenne Turbo и Cayenne Turbo S E-Hybrid, произведённые в период с 21 февраля 2018 года по 3 декабря 2019 года и реализованные в нашей стране официальными дилерами. На них необходимо заменить дефектный топливопровод в моторном отсеке.

 

В первой половине прошлого года один из американских владельцев Porsche Cayenne актуального третьего поколения пожаловался дилеру на запах бензина под капотом. Проверка выявила негерметичность сварочного шва быстроразъемного соединения подающего топливопровода и сочащееся через него топливо. Позже фирма Porsche получила ещё три аналогичные жалобы в других странах, провела детальный анализ узла и установила, что материал соединения не выдерживает высоких температур в моторном отсеке и плавится. Утечка топлива топлива и его контакт с горячими деталями двигателя может вызывать пожар.

В период с сентября по 2019 года по январь 2020 года зафиксировано пять инцидентов, связанных с выявленным дефектом. К маю 2020 года компания подготовила замену дефектного узла, изготовленную из нового, более жаропрочного материала, и объявила добровольный отзыв. В США, согласно документам Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), он затронул 2253 автомобиля. На этой неделе аналогичная отзывная кампания докатилась до России, в неё включены 445 кроссоверов вышеозначенных модификаций, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

На всех автомобилях из группы риска будет бесплатно установлено усовершенствованное быстроразъемное соединение подающего топливопровода. Любопытно, что в США владельцам автомобилей, почувствовавшим запах бензина в районе моторного отсека, рекомендовано немедленно прекратить эксплуатацию, припарковать кроссовер на открытой местности и обратиться к ближайшему дилеру Porsche за помощью.

Добавим, что риск возгорания стал типичным поводом для отзыва автомобилей Porsche: в марте этого года из-за него призывали на сервис в России кроссоверы Macan, летом прошлого года — лифтбеки Panamera.
Россия отзывы отзывные кампании Porsche Porsche Macan

 

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