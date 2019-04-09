Переход в «цифру»: договор купли-продажи автомобилей станет электронным

Таким образом сделки массово начнут оформлять, скорее всего, года через полтора-два. Пока что вопрос обсуждается с ведомствами.

Многие документы постепенно переходят в электронный формат. Ранее таковыми стали полисы ОСАГО, в текущем году пришла очередь паспортов транспортных средств (ПТС), в следующем электронными могут стать водительские удостоверения, а после этого – свидетельства о регистрации (СТС). Всё это постепенно подталкивает нас к тому, чтобы сделки купли-продажи автомобилей тоже стали «виртуальными».

О том, что в России могут начать оформлять электронные договоры купли-продажи автомобилей, рассказал гендиректор компании «Электронный паспорт» (она входит в состав госкорпорации «Ростех») Илья Минкин. Он отметил, что государственные органы сейчас нужно подготовить к возможности приёма таких документов. Пока что вопрос находится на стадии переговоров с заинтересованными ведомствами. Вероятно, такие сделки начнут оформлять примерно через 1,5-2 года.

Сейчас такие договоры не могут стать массовыми из-за того, что электронная подпись в РФ не очень широко распространена. По словам Ильи Минкина, на которого ссылаются РИА «Новости», возможно, в будущем у смартфона будет функция электронной подписи (то есть он сможет идентифицировать подписанта по определённым параметрам). В этом случае оформление документов при покупке машины ещё больше упростится.

Ранее Kolesa.ru уже сообщал о том, что ещё один «автомобильный документ» – одобрение типа транспортного средства (ОТТС) – станет электронным. Как отметил Илья Минкин, пока что сроки его ввода не называются, однако в компании надеются, что все организации, занимающиеся производством и импортом машин в РФ, смогут начать оформлять электронные ОТТС уже к 1 ноября 2019 года. Напомним, с этой даты на все новые автомобили начнут выдавать ЭПТС.

Кстати, по словам представителя компании «Электронный паспорт», в скором времени в ЭПТС появится информация об оформленных полисах ОСАГО. Также и страховые компании смогут получать требуемые сведения о машине из этого электронного документа. Также обсуждается возможность включить в ЭПТС сведения о договорах каско.

Пока что продолжается переходный период. О первых электронных ПТС сообщалось ещё летом 2018 года. С тех пор процесс оформления шёл довольно медленно. На сегодняшний день в РФ всего оформлено 354 таких паспорта. Причём их оформляют как на российских автозаводах, так и импортёры при ввозе иномарок в страну. Напомним, первой импортной моделью с ЭПТС в России стал Porsche Cayenne Turbo.

В начале августа 2019 года в РФ изменятся правила регистрации новых автомобилей. Покупателям больше не придётся самостоятельно ехать в ГИБДД, чтобы поставить машину на учёт и получить госзнаки. Теперь всей бумажной работой займётся дилер, а клиент за свои деньги получит авто, комплект документов и ключи. Затем ему нужно будет лишь напечатать в специальной фирме металлические таблички с номером, который присвоили в подразделении ведомства.