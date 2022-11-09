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Обновлённый Peugeot 208 готовится к дебюту: первое изображение

09.11.2022 230 0 0

Рестайлинговая компактная модель французского бренда, скорее всего, дебютирует в середине весны следующего года.

 

Peugeot 208 и его полностью электрическая версия e-208 были представлены в 2019 году. В целом продажи этой модели в Европе снижаются с 2017-го. Так, по итогам прошлого года старосветские дилеры реализовали 195 728 экземпляров, что на 1,8% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. Однако в текущем году у хэтчбека наблюдается положительная динамика: за первые три квартала он разошёлся тиражом в 161 252 единицы, что на 9,8% больше, чем в январе-сентябре 2021-го.

На фото: актуальный хэтчбек Peugeot 208

Сейчас французский производитель занимается разработкой обновлённого Peugeot 208 и его «зелёной» версии. Ожидается, что посвежевший хэтчбек представят в середине весны следующего года. Официальной информации о том, как будет выглядеть рестайлинговый «двести восьмой», пока нет. Своим вариантом возможного экстерьера будущей новинки с нами поделился дизайнер испанского издания motor.es.

Судя по рендеру, у модели будет более спортивная внешность, головная оптика иной формы (по-новому оформлены в том числе светодиодные «клыки», которые, вероятно, сместят дальше от центра передней части). Также у хэтчбека другая решётка радиатора меньшего размера, которая получила рисунок в виде вертикальных штрихов. В центре «гриля» расположен новый логотип французского бренда.

В нижнюю часть переднего бампера обновлённого «двести восьмого» могут интегрировать более крупный по сравнению с нынешним воздухозаборник, который получит другой узор. Корма, скорее всего, получит минимум изменений: ожидается, что модели оставят прежние фонари, но могут подкорректировать их «начинку».

Рендер обновлённого хэтчбека Peugeot 208

Предполагается, что в ходе рестайлинга Peugeot слегка поправит и салон 208: вероятно, клиенты получат более качественные материалы для отделки и пластик, кроме того, будут изменены узоры и цвета обивки сидений. Изменения предположительно коснутся информационно-развлекательной системы, а также комплекса водительских помощников.

«Начинку» посвежевшего Peugeot 208, вероятно, модернизируют: нынешние бензиновая «турботройка» PureTech объёмом 1,2 литра (75, 100, 130 л.с.) и 1,5-литровый четырёхцилиндровый дизель BlueHDi (100 л.с.) окажутся в составе мягкогибридных силовых установок. В пару предлагаются либо шестискоростная «механика», либо восьмиступенчатый «автомат».

На фото: салон актуального Peugeot 208

У «электрички» техника, скорее всего, окажется прежней (её совсем недавно обновили). Так, актуальный Peugeot e-208 оснащается единственным электромотором мощностью 156 л.с., максимальный крутящий момент – 260 Нм. Номинальная ёмкость 400-вольтовой батареи равна 51 кВт*ч (полезная ёмкость – 48,1 кВт*ч). Запас хода без подзарядки у хэтчбека составляет 400 км (по циклу WLTP).

Как изменится цена модели после обновления, пока неизвестно. Стартовая цена актуального Peugeot 208 в Европе составляет 23 350 евро, а за e-208 придётся заплатить не менее 35 350 евро.

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1 комментарий
09.11.2022 20:54
scoombah

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