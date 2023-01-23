Из-за сокращения бюджета в РФ построят меньше дорог

Кабмин решил отказаться от возведения нескольких федеральных автодорог. Также власти не будут в ближайшее время решать проблему «узких мест» на основных трассах «Автодора» в столичном регионе.

В РФ будет построено меньше дорог: речь идёт о плане на ближайшие пять лет, до 2027 года. Так называемый список наиболее важных для экономики строек на федеральных и региональных дорогах в РФ власти утвердили ещё в июне 2022-го. В конце того года Белый дом опубликовал распоряжение о корректировке этого списка, при этом сообщалось, что общий объём финансирования (13,2 трлн рублей) будет сохранён. Однако теперь стало известно о том, что некоторые стройки было решено перенести на более поздний срок, а часть и вовсе оставили без средств.

План дорожной деятельности РФ на 2023-2027 годы изучил «Коммерсант». По данным издания, кабмин ранее намеревался уже в 2025-м начать выделять средства на строительство обхода Орехово-Зуево (в Подмосковье). Но, согласно обновлённому документу, теперь деньги поступят только на проектирование этой дороги, причём старт ему дадут не раньше 2026 года: объём финансирования был сокращён с 20,5 млрд до 1,5 млрд рублей.



Также было сокращено финансирование строительства южного обхода Краснодара – с 28,9 млрд до 1,5 млрд рублей. Ещё, исходя из документа, срок начала проектирования второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД-2) был перенесён на два года (на 2027-й).

Помимо этого, только проектирование в ближайшее время предусмотрено для платной трассы «Меридиан» (должна пройти от границы с Казахстаном до границы с республикой Беларусь), а также для Юго-Западной хорды (маршрут – Екатеринбург-Самара-Краснодар): объём финансирования решено сократить с 15,3 млрд до 4 млрд рублей.



Ещё в издании отметили, что из плана дорожной деятельности исчезли работы по устранению «узких мест» на основных магистралях «Автодора» в столичном регионе. Известно, что по некоторым участкам платных трасс (на М-1 и М-3) срок завершения работ был перенесён на более поздние даты. Кроме того, согласно документу, цена одного из приоритетных проектов госкомпании «Автодор» – трассы М-12 – составляет 901 млрд рублей, эта стоимость на 100 млрд рублей дороже по сравнению с той сметой, которая была обнародована Маратом Хуснуллиным в апреле 2022 года.

Увеличился объём средств, который планируется потратить на строительство обхода Адлера – 70 млрд вместо 50 млрд рублей. При этом строительство этой дороги пройдёт с 2025 по 2026 годы. В плане числятся новые объезды Хасавюрта (выделено 23,9 млрд рублей) и Дербента (51,2 млрд рублей). В Подмосковье должна появиться дорога, идущая в ОЭЗ «Ступино Квадрат» (Псарево-Петрово), цена – 5,2 млрд рублей.



По плану, на возведение дорожных объектов из внебюджетных источников в регионы планируется изыскать 247,7 млрд рублей (ранее – 145,5 млрд рублей). Как отмечает издание, в Министерстве транспорта РФ пояснили, что новый пятилетний план дорожной деятельности был «актуализирован с учётом приоритизации объектов на основании принятого закона о бюджете». Он предполагает, что уже реализуемые проекты будут продолжены, а большинство планируемых можно и отложить.

