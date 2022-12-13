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  • Москва – Нижний Новгород – Казань: открыт ещё один участок платной трассы М-12

Москва – Нижний Новгород – Казань: открыт ещё один участок платной трассы М-12

13.12.2022 105 0 0

Новая федеральная автодорога, открытие которой в полном объёме намечено на конец 2023 года, получила название «Восток».

Одной из наиболее загруженных федеральных трасс в РФ остаётся М-7 «Волга», которая проходит от Москвы через Казань до Уфы. Сейчас госкомпания строит платного дублёра для этой дороги – М-12 – его маршрут изначально пройдёт от российской столицы через Нижний Новгород до Казани (позже магистраль планируется продлить). Сегодня, 13 декабря, был открыт очередной участок новой трассы, он проходит во Владимирской области.

Протяжённость нового отрезка автодороги составляет 58,2 км. Он берёт начало от пересечения с трассой М-7 (114-ый километр) и проходит до южного обхода города Владимира. По этой дороге можно проехать в обход таких населённых пунктов как Петушки, Костерево, Лакинск, Пекша, Ворша и Колокши. По подсчётам «Автодора», в результате время в пути от Москвы до Владимира сократилось с трёх до двух часов.

Цена проезда по новому участку скоростной трассы для владельцев легковых автомобилей составит 229 рублей. Плату с водителей оператор дороги начал брать уже сегодня. Напомним, на М-12 установлена так называемая безбарьерная система взимания платы «Свободный поток» (free flow). При этом оплата с помощью транспондера проводится в момент проезда по участку, а по номеру автомобиля (с помощью банковской карты) можно заплатить в течение пяти дней с дня поездки (позже придётся оплачивать ещё и штраф).

Напомним, первый участок новой платной трассы М-12 был открыт ещё в начале сентября (он проходит от ЦКАД до автодороги А-108). Второй отрезок стал доступен автомобилистам в середине октября (от М-7 «Волга» до Р-132 «Золотое кольцо»). Другие части скоростной магистрали будут сданы в эксплуатацию в течение следующего года: как ранее сообщали Kolesa.ru, сейчас уже на 70% платной автодороги уже уложен асфальт.

Трассе М-12 сегодня присвоили официальное название «Восток». Она пройдет по территориям Московской, Владимирской, Нижегородской областей, республик Чувашия и Татарстан. Протяжённость платной автодороги до Казани составит 811 км, в дальнейшем её планируют продлить до Екатеринбурга, затем до Тюмени. По подсчётам «Автодора» время в пути от Москвы до Казани по новой трассе сократится с 12 до 6,5 часа.

В октябре текущего года стала известна примерная стоимость проезда по новой трассе «Восток»: по предварительным данным, на поездку от Москвы до Казани владельцам легковых автомобилей придётся потратить около 3 тыс. рублей. При этом, что у тех, кто использует транспондеры, вероятно, будет 15-процентая скидка, то есть для них ценник составит примерно 2550 рублей.

По предварительной информации, после открытия трассы М-12 в полном объёме максимальную допустимую скорость здесь ограничат отметкой в 120 км/ч (в перспективе на некоторых участках лимит могут повысить до 150 км/ч).

Россия авто и общество дороги

 

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