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  • Стало известно, сколько водителям придётся заплатить за проезд по М-12 от Москвы до Казани

Стало известно, сколько водителям придётся заплатить за проезд по М-12 от Москвы до Казани

13.10.2022 127 0 0

Автомобильное путешествие между столицами РФ и Татарстана по новой платной трассе, вероятно, обойдётся владельцам «легковушек» примерно 3 тыс. рублей.

 

Строительство новой платной автодороги, которой присвоили индекс М-12, продолжается в РФ (собственное официальное «имя» трасса получит позже), реализацией проекта занимается госкомпания «Автодор». Бесплатным дублёром этой трассы станет существующая магистраль М-7 «Волга», которая проходит до Уфы. Недавно стало известно о том, что из Фонда национального благосостояния страны на строительство автодороги будет выделено несколько сотен миллиардов рублей.

Напомним, платные дороги должны возводиться в том числе на деньги частных инвесторов (именно поэтому пользователям приходиться платить за проезд по ним). Однако и ранее Счётная палата упрекала Автодор в том, что доля привлекаемых средств инвесторов зачастую оказывается слишком мала. В нынешних экономических условиях с реализацией таких масштабных проектов, вероятно, проблем будет ещё больше.

Теперь стала известна примерная стоимость проезда по новой трассе от Москвы через Нижний Новгород до Казани: для владельцев легковых автомобилей цена составит около 3 тыс. рублей (без учёта скидок). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Автодора Константина Макиева. У тех, кто использует транспондеры, вероятно, будет 15-процентный дисконт: то есть путь по платной автодороге между столицами РФ и Татарстана им обойдётся примерно в 2550 рублей.

Судя по всему, этот ценник уже учитывает ранее анонсированное повышение предельного тарифа. Напомним, согласно документу Минтранса, на тех федеральных автодорогах, где плата за проезд вводилась после реконструкции, максимальный тариф для владельцев «легковушек» могут повысить с 3 до 5 рублей за каждый километр пути. Если же платная трасса строилась с нуля, то предельный тариф хотят увеличить до 8 рублей. Повышение может вступить в силу до конца текущего месяца. 

Так, Константин Макиев отметил, что стоимость проезда на участках М-12 будет различной: в среднем она составит 3-4 рубля за 1 км пути, при этом максимальный тариф может достигать и 8 рублей. Предельно допустимая стоимость, вероятно, ждёт пользователей участка дороги около Москвы в обход Балашихи. По словам представителя Автодора, «есть готовность пользователя платить».

Движение по первому участку М-12 было запущено ещё в прошлом месяце, 8 сентября. Этот 23-километровый отрезок проходит от ЦКАД (Центральной кольцевой автомобильной дороги) до пересечения с федеральной трассой А-108 «Московское большое кольцо» в районе подмосковного города Орехово-Зуево. Завтра, 14 октября, будет открыт ещё один участок – часть платного дублёра Южного обхода Владимира (его протяжённость – 26,1 км).

В Автодоре отметили, что движение по всей трассе М-12 от Москвы до Казани (811 км) предполагается запустить в конце следующего года. В 2024-ом планируется продолжить строительство автодороги до Екатеринбурга. Ожидается, что максимальную допустимую скорость здесь ограничат на отметке в 120 км/ч (в перспективе повышение лимита до 150 км/ч).

Россия авто и общество дороги

 

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