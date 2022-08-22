На строительство платной трассы М-12 потратят больше 400 миллиардов рублей из госфонда

Основной ход новой скоростной автодороги пройдёт по маршруту от Москвы через Нижний Новгород до Казани. Она войдёт в состав международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

В РФ сейчас продолжается строительство новой платной трассы, которой присвоили индекс М-12, официальное наименование эта федеральная автодорога получит позже. Возведением занимается госкомпания «Автодор». Напомним, её бесплатным дублёром станет нынешняя бесплатная магистраль М-7 «Волга», которая проходит до Уфы. Первые участки М-12 предполагается открыть для движения до конца текущего года.



Напомним, водителям приходится отдавать деньги за проезд по платным дорогам, так как часть средств на их возведение выделяют инвесторы. Деньги с оплаты проезда тратятся на содержание трасс, а также с их помощью возвращаются вложения компаний-участников соответствующих проектов. Ранее Счётная палата уже упрекала Автодор в том, что доля привлекаемых средств инвесторов иногда оказывается слишком мала. Теперь вложений концессионеров, очевидно, недостаточно и для будущей скоростной автодороги М-12.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, которого цитирует «Интерфакс», российское правительство приняло решение о выделении 410 млрд рублей на дорожное строительство в 2022 году. Эти деньги будут направлены на финансирование проекта по возведению платной автомагистрали М-12, которая протянется от столицы России до Екатеринбурга, также часть средств потратят на строительство обхода Твери в составе платной трассы М-11 «Нева».



Средства выделят из ФНБ (Фонд национального благосостояния РФ): напомним, это государственный резервный фонд, который представляет собой часть механизма пенсионного обеспечения граждан страны. Непосредственно на строительство платной трассы «Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург» планируется потратить 150 млрд рублей. Ещё отдельно будет выделено 260 млрд рублей: они пойдут в том числе на возведение платного участка от Дюртюлей до Ачита.

Протяжённость платного отрезка между городами Дюртюли (республика Башкортостан) и Ачит (Свердловская область) превысит 270 км; сейчас здесь уже стартовали подготовительные работы. По словам Марата Хуснуллина, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию примерно 100 км трассы М-12. Он также отметил, что в 2023 году планируется пустить движение по основному ходу автодороги от Москвы до Казани, также в ближайшее время дорожники планируют «полноценно развернуться на участке Казань – Екатеринбург».



Ранее сообщалось, что в рамках М-12 Автодор в текущем году намерен открыть для движения обход Орехово-Зуево (в составе первого этапа), а также участок, относящийся ко второму этапу платной автодороги: 17-километровый отрезок пути во Владимирской области. Его ориентировочно запустят в четвёртом квартале 2022-го.

Напомним, платная трасса М-12 должна войти в состав международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Совокупная протяжённость этого пути, который, по плану, протянется от Гамбурга до Шанхая, составит 8,5 тыс. км. Российский участок маршрута займёт около 2,3 тыс. км. Помимо скоростной автодороги М-12 в его состав войдут и другие платные дороги: М-11 «Нева», а также нескольких пусковых участков ЦКАД.

