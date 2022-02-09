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Платная трасса М-12: движение ещё по одному участку дороги откроют в 2022 году

09.02.2022 167 0 0

Первый отрезок, по которому в текущем году пустят автомобили, находится в Подмосковье. Второй, как стало известно, появится во Владимирской области.

 

В России насчитывается несколько федеральных платных трасс, через пару лет список пополнит ещё одна скоростная автодорога, ей присвоили индекс М-12 (официальное название она получит позже). Её основной маршрут пройдёт от Москвы через Нижний Новгород до Казани. Сейчас водители, которые направляются из столицы РФ в главный город республики Татарстан (либо в обратном направлении), используют трассу М-7 «Волга» (дорога проходит до Уфы): за проезд по ней автомобилистам платить не нужно. Она в итоге станет бесплатным дублёром новой строящейся сейчас магистрали.

Проект по строительству скоростной автодороги М-12 был окончательно одобрен относительно недавно, в начале октября 2021-го, при этом фактически строительство стартовало ещё в июне. Как Kolesa.ru сообщал ранее, первый участок платной трассы госкомпания «Автодор» намерена открыть для движения в текущем году: им станет обход Орехово-Зуево. Отрезок протяжённостью 22 км пройдёт от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до пересечения с трассой А-108.

Теперь стало известно, что в конце 2022 года, ориентировочно в IV квартале, планируется запустить рабочее движение по части трассы, относящейся ко второму этапу. Речь идёт об отрезке протяжённостью 17 км во Владимирской области. Общая протяжённость второго этапа составляет 37 км. Предполагается, что открытие рабочего движения здесь позволит разгрузить дорожную сеть региона, поможет перенаправить часть трафика с Южного обхода Владимира.

Как отметили в Автодоре, сейчас на втором этапе будущей скоростной автодороги продолжаются работы на транспортной развязке с бесплатной федеральной трассой М-7 «Волга» (на 91 километре), а также на развязке с дорогой Р-132 «Золотое кольцо» (это тоже бесплатная магистраль федерального значения, которая проходит через Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир и Гусь-Хрустальный).

Отметим, в рамках Владимирской области находятся первый, второй и третий этапы строительства М-12, их совокупная протяжённость равна 219,4 км. Работы идут на всех участках в регионе. На части из них продолжается устройство земляного полотна, кроме того, ведутся работы на 59-ти из 75 искусственных сооружений.

Маршрут новой платной автодороги М-12, по изначальным расчётам, должен был проходить через города Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике), а также Шали (в Татарстане). Позже план изменили, причём сначала дорогу намеревались продолжить до Екатеринбурга, затем решили продлить до Тюмени и Челябинска.

Напомним, строительство новой платной трассы важно для властей в том числе потому, что она войдёт в состав транспортного коридора «Европа – Западный Китай»: его общая протяжённость составит 8,5 тыс. км, он пройдёт от Гамбурга до Шанхая. Российский участок маршрута займёт около 2,3 тыс. км. Помимо трассы М-12 в его состав также войдут и другие платные дороги – М-11 «Нева» и нескольких пусковых участков ЦКАД.

Россия авто и общество дороги

 

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