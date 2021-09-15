Дорога от Москвы до Казани: первый участок платной трассы М-12 откроют в следующем году

Госкомпания «Автодор» намерен сдать объект в эксплуатацию в полном объёме в конце 2023 года. Сейчас работы на будущей трассе продолжаются.

Автомобилисты, которые едут из Москвы в Казань либо в обратном направлении, сейчас используют федеральную дорогу М-7 «Волга»: трасса проходит до Уфы и с водителей не требуют платы за проезд. Сейчас у этого пути нет альтернативы, при этом маршрут весьма востребован, что нередко приводит к заторам. С целью разгрузить «Волгу» власти несколько лет назад приняли решение построить платный дублёр, его роль исполнит скоростная автомагистраль М-12. Отметим, официального названия у неё пока нет, его трассе присвоят позже.



Согласно первоначальному плану, маршрут платной трассы М-12 должен был пройти в том числе через такие города, как Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике), а также Шали (в Татарстане). Впоследствии в этот план внесли изменения: трассу решили продлить сначала до Екатеринбурга, а затем до Тюмени и Челябинска.

На сегодняшний день работы по возведению дороги продолжаются как на изначальном маршруте, так и на новом отрезке, который пройдёт от Казани до Екатеринбурга. Новая платная трасса, как и другие, находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Скоростную автодорогу планируется целиком сдать в эксплуатацию в конце 2023 года.



Но, конечно же, отдельные её участки начнут открывать для движения раньше. Так, как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на председателя правления Автодора Вячеслава Петушенко, первым отрезком нового пути, который станет доступен автомобилистам, будет обход Орехово-Зуево. Это участок, который пройдёт от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до пересечения с А-108 (неофициальное название – «большое бетонное кольцо»). Его должны открыть для движения в следующем году.

Глава госкомпании отметил, что по плану, в течение 2023 года будут сданы участки автодороги, проходящие до Владимира. Кроме того, в этом же году в Северо-восточную хорду на территории Москвы «вольётся» участок М-12 от ЦКАД до МКАД.



Стоит напомнить, что в дальнейшем новую скоростную автодорогу хотят продлить. Одно из рассматриваемых направлений предполагает движение на восток – до Омска и Новосибирска. Второй вариант даст возможность развить так называемую юго-восточную хорду: трасса в этом случае пройдёт через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара. Старт работ намечен на 2023 год.

Строительство новой платной трассы интересно властям ещё и потому, что она войдёт в состав транспортного коридора «Европа – Западный Китай» (его протяжённость составит 8,5 тыс. км, он пройдёт от Гамбурга до Шанхая). Российский участок маршрута займёт около 2,3 тыс. км. Помимо трассы М-12 в его состав также войдут и другие платные дороги – М-11 «Нева» и нескольких пусковых участков ЦКАД.

