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Платная трасса от Москвы до Казани: будущую автодорогу уже видно из космоса

13.09.2021 1488 0 0

Работы на объекте продолжаются. На сегодняшний день дорожники уже полностью пробили створ маршрута, который в дальнейшем соединит столицы России и Татарстана.

 

По территории РФ на сегодняшний день проходят как бесплатные федеральные трассы, так и те, за проезд по которым приходится платить. Для того, чтобы добраться от Москвы до Казани либо в обратном направлении, автомобилисты сейчас пользуются бесплатной федеральной дорогой М-7 «Волга» (проходит до Уфы). У этой магистрали пока нет альтернативы, несмотря на то, что маршрут остаётся весьма востребованным. В итоге несколько лет назад было принято решение о строительстве платного дублёра – скоростной автодороги М-12. Отметим, официального названия у дороги пока нет.

﻿Как сообщает Автодор, дорожные строители уже полностью пробили створ трассы М-12: сейчас её можно увидеть из космоса (в госкомпании опубликовали снимок со спутника). На данный момент уже завершены почти все требуемые инженерные изыскания, сейчас в активной стадии находятся работы по подготовке территории будущей автодороги (на всей протяжённости, то есть на 810 км).

Подрядчики переустроили 37 магистральных коммуникаций, помимо этого, было организовано движение для поставки по пяти понтонным переправам. Ещё продолжается возведение заводов, которые будут оперативно обеспечивать строителей асфальтобетоном и бетоном (на технологических площадках смонтировано 12 установок для производства асфальтобетона, ещё 10 выпускают бетон). Кроме того, Автодор создал множество временных дорог (совокупная протяжённость – 269 км): они используются для поставки стройматериалов. Всего на площадки строительства трассы М-12 завезено 1800 тыс. кубических метров песка и 600 тыс. кубических метров щебня.

Сейчас продолжается организация строительных городков на территории строительства будущей трассы, всего таких объектов пока 27. Сейчас проектная документация отдана в экспертизу на проверку комплектности по всем этапам, кроме одного, восьмого. Работами мо подготовке территории под возведение автодороги занимается около 10 тыс. человек, а также свыше 3,8 тыс. единиц техники.

Напомним, согласно изначальному плану, маршрут трассы М-12 должен был пройти в том числе через такие города, как Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике), Шали (в Татарстане). Но впоследствии в план внесли корректировки: дело в том, что в апреле этого года президент РФ Владимир Путин настоял на том, что платную трассу нужно продлить до Екатеринбурга. Причём срок сдачи объекта в эксплуатацию целиком оставили прежним – 2024 год.

Любопытно, что в будущем новую платную автодорогу планируют продлить в обе стороны. Один из вариантов направления предполагает движение на восток – трасса должна пройти до Омска и Новосибирска. Второй предполагает возможность развития юго-восточной хорды: вероятно, маршрут отправится до Краснодара через Тольятти, Самару, Саратов и Волгоград. В «Автодоре» пока определяются с тем, с какого именно проекта следует начать, старт намечен на 2023 год.

Россия авто и общество дороги

 

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