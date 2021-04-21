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  • Протяжённость растёт: платную трассу М-12 всё-таки хотят продлить до Екатеринбурга

Протяжённость растёт: платную трассу М-12 всё-таки хотят продлить до Екатеринбурга

21.04.2021 63 0 0

Строительство скоростной автодороги, которая по изначальному плану должна была проходить от Москвы до Казани, уже стартовало.

 

Федеральная трасса М-12 должна стать платным дублёром имеющейся автодороги М-7 «Волга» (за проезд по ней платить не нужно). Маршрут востребованной бесплатной магистрали проходит от столицы РФ до Уфы: предполагается, что дублёр, который пройдёт от Москвы через Нижний Новгород до Казани, позволит разгрузить трассу М-7. Кроме того, такая дорога поможет автомобилистам ощутимо экономить время в пути.

Согласно изначальному уже утверждённому плану, маршрут новой платной трассы, должен пройти через такие города как Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике), а также Шали (в Татарстане). Ранее, ещё на этапе утверждения, власти обсуждали вариант продлить М-12 до Екатеринбурга, однако пока что соответствующее решение принято не было. Теперь же ситуация изменилась.

Дело в том, что в сегодняшнем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что скоростную автодорогу М-12, строительство которой уже началось, всё-таки продлят до Екатеринбурга. Кроме того, он добавил, что необходимо «форсировать» текущее строительство магистрали от Москвы до Казани. Весь проект, включая новые участки, должен быть завершён за три ближайших года.

По словам главы государства, к 2024 году с учётом платной трассы М-11 «Нева» (проходит от Санкт-Петербурга до Москвы), ЦКАД и М-12 (официальное название дорога получит позже), будет обеспечено безопасное скоростное движение через всю европейскую часть, путь пройдёт «от Балтики до Урала».

Президент также пояснил, что дополнительные средства на строительство платной трассы будут выделены из Фонда национального благосостояния (это государственный резервный фонд, часть механизма пенсионного обеспечения граждан). Напомним, платные дороги должны строиться не столько за счёт федерального бюджета, сколько за счёт средств инвесторов, которые впоследствии возвращают деньги, получая оплату проезда от автомобилистов.

Строительство трассы М-12 уже идёт: работы проводятся в Нижегородской области, а также в Подмосковье (речь идёт о возведении обхода Балашихи). Кстати, с этим участком есть проблемы: ранее стало известно о результатах аудита Счётной палаты, как оказалось, проверявшие выявили различные нарушения, свидетельствующие о признаках коррупции. Продолжить работу над проектом это не помешало: позже были заключены новые договоры с подрядчиками.

Отметим, строительству этой платной трассы уделяется много внимания в том числе из-за того, что она войдёт в состав транспортного коридора «Европа – Западный Китай» протяжённостью 8,5 тыс. километров (пройдёт от Шанхая до Гамбурга). Его российский участок займёт около 2,3 тыс. км. Кроме трассы М-12 в состав этого коридора также войдут и другие платные дороги, в их числе М-11 «Нева» и несколько пусковых участков ЦКАД.

Россия авто и общество дороги

 

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