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  • Новую платную трассу от Москвы до Казани построят за 4 года. Цена превышает 500 млрд рублей

Новую платную трассу от Москвы до Казани построят за 4 года. Цена превышает 500 млрд рублей

28.07.2020 118 0 0

Строительство скоростной автодороги, которой присвоили индекс М-12 (официального названия пока нет), разбили на 8 этапов.

 

Сейчас, чтобы добраться от Москвы до Казани (или в обратном направлении), водители пользуются федеральной трассой М-7 «Волга», она проходит от столицы РФ до Уфы. За проезд по ней автомобилистам платить не нужно. Эта автодорога довольно востребована и загружена, так что власти несколько лет назад начали обсуждать вариант строительства платного дублёра, который помог бы разгрузить имеющуюся трассу. Теперь стало известно, во сколько обойдётся строительство каждого из этапов скоростной дороги.

Платными дорогами в России занимается госкомпания «Автодор». Она объявила восемь тендеров на строительство новой платной трассы М-12, информация размещена на сайте госзакупок. Совокупная стоимость «лотов», выставленных на торги, составляет 507,3 млрд рублей. Заявки от участников принимаются до 17 августа.

Первый этап протяжённостью 80 км оценили в 53,378 млрд рублей, второй этап (пройдёт с 80-го по 116 км) – в 21,206 млрд рублей, третий (с 116-го по 224 км) – в 59,550 млрд рублей, четвёртый этап (с 224-го по 347 км) – в 79,774 млрд рублей, пятый (с 347-го по 454 км) – в 58,266 млрд рублей, шестой (с 454 по 586 км) – в 69,290 млрд рублей, седьмой (с 586-го по 663 км) – в 42,668 млрд рублей. Самым дорогостоящим оказался восьмой этап (с 663-го по 729 км), его «цена» – 123,202 млрд рублей, она указана с учётом строительства моста через Волгу (в Самарской области).

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, конкурсные процедуры завершат до 10 сентября текущего года, а ещё через пару месяцев планируется согласовать документы по планировке территорий, где пройдёт строительство новой платной автодороги. Уже есть и ориентировочный срок окончания работ – 30 июня 2024 года.

Ранее стала известна предварительная цена за проезд по всей трассе (она будет платной на всей протяжённости). По словам председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко, для водителей легковых автомобилей каждый километр пути обойдётся примерно в 2,5 рубля. За проезд по всей трассе придётся заплатить около 1600 рублей. Максимально допустимая скорость составит 130 км/ч (а возможно и 150 км/ч, если к тому времени успеют изменить соответствующие нормы). На путь от Москвы до Казани (или в обратном направлении) понадобится около 6,5 ч.

В середине текущего месяца Kolesa.ru сообщал о том, что началось строительство автодороги М-12. Её маршрут пройдет от Москвы через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике) и Шали (в Татарстане) до Казани. Напомним, эта скоростная трасса войдёт в состав федерального транспортного коридора «Европа – Западный Китай» протяжённостью 8,5 тыс. километров (пройдёт от Шанхая до Гамбурга). Российский участок займёт около 2,3 тыс. км. Кроме трассы М-12 в этот коридор также войдут и другие платные дороги в стране, в их числе М-11 «Нева» (её открыли для движения в 2019 году, проходит от Москвы до Санкт-Петербурга), а также несколько пусковых участков ЦКАД и т.д.

Ранее сообщалось, что новую трассу М-12 могут продлить до Екатеринбурга, этим вопросом уже занимается Минтранс РФ. Предполагаемый срок завершения работ – 2030-ый. Кроме того, в прошлом году обсуждался вариант продлить её и вовсе до Владивостока, но впоследствии власти признали, что на такую платную дорогу скорее всего, не будет спроса, так как водителям в регионе хватает и бесплатных.

Россия авто и общество дороги

 

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