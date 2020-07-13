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  • Новая платная трасса: началось строительство автодороги М-12 от Москвы до Казани

Новая платная трасса: началось строительство автодороги М-12 от Москвы до Казани

13.07.2020 250 0 0

На возведение скоростной магистрали власти РФ отвели четыре года – в 2024-ом дорогу уже планируется полностью открыть для движения.

 

Автомобилисты в РФ, путешествующие от Москвы до Казани или в обратном направлении, на сегодняшний день используют федеральную трассу М-7 «Волга» (проходит от столицы РФ до Уфы). За проезд по ней платить не нужно. Она является весьма востребованной (а значит, загруженной), поэтому несколько лет назад возник вопрос о платном скоростном дублёре, который помог бы разгрузить существующую трассу. Теперь строительство трассы, которой присвоили индекс М-12, стартовало, об этом сообщает госкомпания «Автодор», которая занимается платными дорогами в РФ.

Официальное название новая платная трасса получит позже. Маршрут М-12 пройдет от Москвы через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике) и Шали (в Татарстане) до Казани. Её протяжённость составит около 794 км. Эта дорога обеспечит скоростное автомобильное движение между Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской агломерациями.

«Автодор» намерен построить эту платную автодорогу в четыре этапа. Первый уже стартовал, он предполагает начало возведения двух отрезков пути – от Москвы до Владимира (с обходом второго населённого пункта) и южного обхода Казани. Напомним, ранее предполагалось, что работы на этих участках завершат к 2024 году, а всю трассу М-12 целиком откроют в 2027-ом. Однако недавно сроки изменили: теперь скоростную дорогу в полном объёме планируется сдать в эксплуатацию уже в 2024-ом.

Совокупный объём финансирования превышает 650 млрд рублей (деньги на строительство выделяет как госбюджет, так и частные инвесторы, которые впоследствии будут возвращать средства за счёт платы за проезд от водителей). Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина, из этих денег 150 млрд рублей будут направлены из Фонда национального благосостояния (это резервный фонд для пенсионного обеспечения граждан РФ). 

Торопятся власти не просто так. Дело в том, что эта скоростная трасса войдёт в состав федерального транспортного коридора «Европа – Западный Китай» протяжённостью 8,5 тыс. километров. Он пройдёт от Шанхая (КНР) до Гамбурга (Германия). Российский участок займёт около 2,3 тыс. километров. Кроме трассы М-12 в этот коридор также войдут и другие платные дороги в стране: М-11 «Нева», которую открыли для движения в 2019 году (проходит от Москвы до Санкт-Петербурга), третий и четвёртый пусковые участки ЦКАД, участок в Самарской области (обход города Тольятти с мостовым переходом через Волгу). Кроме того, в списке есть и участок федеральной дороги от города Канаша до границы с Казахстаном (он находится в оперативном управлении Росавтодора, то есть за проезд по нему платить не нужно).

Трассе М-12 присвоят первую техническую категорию, это значит, что у неё будет не менее двух полос для движения в каждом направлении, освещение на всей протяжённости дороги, разделительная полоса и максимальная допустимая скорость до 130 км/ч (возможно, до 150 км/ч, если недавнее предложение главы «Автодора» Вячеслава Петушенко к тому времени будет одобрено). 

По словам главы кабмина, впоследствии новую платную трассу могут продлить до Екатеринбурга. Этим вопросом поручили заниматься Минтрансу РФ. Предполагаемый срок завершения работ – 2030-ый. Ранее обсуждался вариант продлить её и вовсе до Владивостока, но впоследствии власти признали, что на неё, скорее всего, не будет спроса, так как водителям в регионе хватает имеющихся бесплатных дорог.

Россия авто и общество дороги

 

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