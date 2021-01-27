Обнаружены признаки коррупции: строительство платной трассы М-12 проходит не гладко

Автомобилисты сейчас пользуются федеральной трассой М-7 «Волга», чтобы добраться от Москвы до Казани и в обратном направлении. Маршрут проходит от столицы РФ до Уфы, причём за проезд по ней автомобилистам платить не нужно. Эта дорога весьма востребована и загружена, из-за чего власти несколько лет назад начали обсуждение варианта строительства платного дублёра. Предполагается, что новая трасса поможет разгрузить М-7 и заметно сократит время водителей в пути.

Маршрут трассы М-12 пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике) и Шали (в Татарстане). Как мы сообщали ранее, строительство новой скоростной автодороги разбили на восемь этапов. Информация о каждом из тендеров летом 2020 года была размещена на сайте госзакупок: совокупная стоимость «лотов», выставленных на торги, составляла 507,3 млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсант», Счётная палата РФ провела проверку расходования денежных средств на проектирование, строительство и ремонт дорог, входящих в международный транспортный коридор «Европа – Западный Китай» (рассматривался период 2019-2020 годов). Этот маршрут включает в себя платные трассы М-11 «Нева», часть ЦКАД, а также новую автодорогу М-12 от Москвы до Казани и обход Тольятти с мостом через Волгу (Самарская область).



В ходе аудита были выявлены серьёзные нарушения: вопросы у проверяющих возникли к этапам проектирования и строительства 65-километрового обхода Балашихи (он является частью М-12). Известно, что планировка территории для этой дороги была утверждена ещё в 2013 году, однако госкомпания «Автодор» (занимается платными трассами в РФ) изымала земельные участки позже, в 2018-ом. Само по себе это нарушение Земельного кодекса, так как должно проходить не более трёх лет от утверждения проекта планировки до изъятия земли.



Кроме того, внимание аудиторов привлекли условия изъятия земель в рамках строительства обхода Балашихи. Так, одно из соглашений – на участок площадью 3,6 га – госкомпания заключила с ООО «Тейк-Лук Рус» (по документам, компания намеревалась строить здесь жилье). Сумма сделки составила 57,9 млн рублей, а кроме того, было потрачено ещё 104,3 млн рублей – эти деньги стали «компенсацией упущенной выгоды».

Судя по результатам проверки СП, эту компанию учредили только в 2018 году, а участки она приобрела в феврале 2019-го, то есть после одобрения решения об их изъятии. По сведениям аудиторов, указанный размер так называемой «упущенной выгоды» в «Тейк-Лук Рус» рассчитали на основании «намерений» застройщика, а не в соответствии с готовой документацией. В Счётной палате пришли к выводу о «наличии признаков коррупционных правонарушений и возможном причинении ущерба в размере 104,3 млн рублей».



Это, кстати, не единственный случай. Имеются такие «признаки» и в случаях выкупа двух других участков (их площадь составляет 1,4 и 0,7 га). Из-за выявленных нарушений участки обошлись дороже соответственно на 36 млн и 21,3 млн рублей.



Это ещё не всё. Аудиторы указали на тот факт, что графики подготовки территории для возведения обхода Балашихи были нарушены. Так, процент выполненных работ к 1 октября 2020 года должен был быть равен 60,3; на самом деле дорожники серьёзно отстали – к указанной дате было готово лишь 34,1%.

В СП пояснили, что имеются риски «несоответствия транспортно-эксплуатационному состоянию отдельных участков» к тому моменту, когда российскую часть транспортного коридора «Европа – Западный Китай» должны полностью сдать в эксплуатацию. Речь идёт об участках федеральной сети, которые Росавтодор планирует отремонтировать к 2030 году (трассу М-12 должны запустить в 2024-ом).



На данный момент материалы с результатами проверки Счётной палаты и выводами касательно «признаков коррупции» направлены в Генпрокуратуру и президенту РФ.

