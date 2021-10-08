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  • От Москвы до Казани и дальше: строительство платной трассы М-12 окончательно одобрили

От Москвы до Казани и дальше: строительство платной трассы М-12 окончательно одобрили

08.10.2021 60 0 0

Строительство новой скоростной автодороги уже стартовало, сейчас работы ведутся сразу в нескольких регионах РФ. Автодор планирует сдать объект в эксплуатацию в 2024 году.

 

На сегодняшний день водители, движущиеся из Москвы в Казань либо в обратном направлении, пользуются федеральной дорогой М-7 «Волга»: эта трасса проходит до Уфы, с автомобилистов за проезд деньги не взимаются. Пока что у этого пути нет альтернативы, хотя маршрут весьма востребован, из-за чего здесь нередко возникают заторы. Чтобы разгрузить трассу «Волга», власти ещё несколько лет назад приняли решение о строительстве платного дублёра: его роль исполнит новая автомагистраль М-12. Официальное название ей дадут позже.

Изначально предполагалось, что маршрут автодороги М-12 должен был пройти в том числе через такие города, как Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике), а также Шали (в Татарстане). Позже в этот план были внесены изменения: сначала трассу было решено продлить до Екатеринбурга, позже – до Тюмени и Челябинска.

Как рассказали в Автодоре, сейчас Главгосэкспертиза РФ уже рассмотрела проектно-сметную документацию на участки восьмого этапа подготовки территории под строительство скоростной автомобильной дороги М-12, которая пройдёт по маршруту Москва – Нижний Новгород – Казань. Государственная экспертиза проведена, по итогам выданы положительные заключения.

В ходе работ восьмого этапа инфраструктурной подготовки территории подрядчики переустроят газораспределительные сети на строящемся участке трассы М-12 с мостовым переходом через Волгу. Эти работы пройдут на территории Татарстана, на отрезке с 663-го по 729-ый километр (участок пролегает от пересечения с автодорогой федерального значения Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск» до перекрёстка с региональной трассой «Сорочьи Горы – Шали»).

Здесь появятся новые участки магистральных газопроводов: их проложат под землей, а в местах пересечения с автодорогами – обустроят открытым способом в специальных защитных футлярах. Кроме того, в рамках подготовительных работ на участках дорожного строительства будут реконструированы и проложены новые инженерные коммуникации.

В госкомпании отметили, что в рамках этапа 8.13 эксперты также изучили и проектную документацию на переустройство магистральных и распределительных газопроводов в границах Лаишевского района республики Татарстан: в дальнейшем на этом участке пройдёт переустройство участка магистрального газопровода Миннибаево – Казань. Эти работы финансируются из средств федерального бюджета.

Ранее Главгосэкспертиза уже одобрила проектно-сметную документацию, касающуюся переустройства газопроводов и коммуникаций на участках трассы М-12 во Владимирской, Нижегородской областях и в республике Чувашия. Напомним, протяжённость трассы от Москвы до Казани составляет 810 км. Автодор намерен полностью сдать объект в эксплуатацию в 2024 году. В дальнейшем скоростная дорога войдёт в международный транспортный коридор «Европа – Западный Китай».

Россия авто и общество дороги

 

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